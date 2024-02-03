喬州議會慶賀農曆新年亞裔立法聯盟2月15日州首府大樓第一次舉辦

喬州亞裔議員將舉辦農曆新年慶祝活動。(AAPI提供)

喬治亞州 亞太裔立法聯盟(Legislative Asian American and Pacific Islander Caucus，簡稱AAPI)，將於2月15日(周四)在喬州 州議會首次舉辦農曆新年慶祝活動。

AAPI是由喬州州議會的亞太裔議員組成，其中包括華裔州議員歐曉瑜(Michelle Au)。該聯盟致力於推動有關亞裔 社區的立法，為亞太裔群體發聲。AAPI表示，他們作為喬州亞裔社區的重要成員，誠摯地邀請大家參加美國本土最大的AAPI議會，一同慶祝農曆龍年。

慶祝活動從2月15日中午12時開始，到下午4時結束，先進行社區表揚典禮，美食與社區交流，以及由劍虹少林洪拳總舘(Chien Hong School Of Kung Fu)呈獻的傳統舞獅表演。