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喬州議會慶賀農曆新年亞裔立法聯盟2月15日州首府大樓第一次舉辦

亞特蘭大訊
喬州亞裔議員將舉辦農曆新年慶祝活動。(AAPI提供)
喬州亞裔議員將舉辦農曆新年慶祝活動。(AAPI提供)

喬治亞州亞太裔立法聯盟(Legislative Asian American and Pacific Islander Caucus，簡稱AAPI)，將於2月15日(周四)在喬州州議會首次舉辦農曆新年慶祝活動。

AAPI是由喬州州議會的亞太裔議員組成，其中包括華裔州議員歐曉瑜(Michelle Au)。該聯盟致力於推動有關亞裔社區的立法，為亞太裔群體發聲。AAPI表示，他們作為喬州亞裔社區的重要成員，誠摯地邀請大家參加美國本土最大的AAPI議會，一同慶祝農曆龍年。

慶祝活動從2月15日中午12時開始，到下午4時結束，先進行社區表揚典禮，美食與社區交流，以及由劍虹少林洪拳總舘(Chien Hong School Of Kung Fu)呈獻的傳統舞獅表演。

地點在喬亞州州議會南階梯(South Steps at the Capitol)，地址：206 Washington St. NW, Atlanta, GA 30334。當天若準備進入州議會大樓，則得攜帶個人身份證件。

喬州亞裔議員聯盟將首次在州議會大樓舉辦農曆新年慶祝活動。(記者張蕙燕攝影)
喬州亞裔議員聯盟將首次在州議會大樓舉辦農曆新年慶祝活動。(記者張蕙燕攝影)

喬州 亞裔 喬治亞州

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