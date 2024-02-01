不信任QR code 喬州議員擬提案刪除選票條碼

喬州眾議會和參議會目前正尋求法案，在該州大部分選票上刪除條碼。圖為目前喬州所使用的Dominion投票系統。(美聯社)

喬治亞州眾議會和參議會擬提案將該州大部分選票上的條碼刪除，這也是共和黨 持續抵制喬州投票 機各種舉措的一部分。

參議會道德委員會(The Senate Ethics Committee)日前以8：2表決將參議會第189號法案推進參議會全體會議。其目的是要求以新的光學掃描器來讀取選票上的印刷文字，而非QR code。眾議會委員會也正在考慮另一項尚未推進的單獨法案。

共和黨籍的州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)表示，在11月總統大選之前不可能改變該州的電子投票系統。

喬州選民親臨投票，現所使用的是Dominion投票系統的選票標記設備。選民投完票後列印出紙本選票，其中包含二維碼QR code和列出選民選擇的文字。在將紙本投入掃描器後，機器便讀取條碼並將票數計算於系統內。但許多人對二維碼表示不信任，指他們無法確定條碼是否反映了投票選擇。

2020年大選後，前總統川普的支持者散布有關Dominion投票機的瘋狂陰謀論，稱該設備被用來竊取川普選票。該公司積極回應並提出告訴，去年4月與福斯新聞(Fox News)達成了7.87億元的和解協議。

然而日前專家證人哈爾德曼(Alex Halderman)在聯邦聽審會上，作證如何可篡改Dominion機器以翻轉選票後，這種不信任感進一步加劇。該案的原告正試圖說服聯邦法官進一步禁止使用Dominion觸控螢幕投票機，改為手工填寫紙本選票。

Dominion對此已發布了旨在解決漏洞的更新軟體。但拉芬斯伯格表示，在今年繁忙的選舉周期中沒有足夠的時間來更新所有投票機。

拉芬斯伯格日前告訴州議員，他支持掃描「人類可讀文本」(human readable text)，即在全州購買3萬2000多台可以列印更長選票的印表機，估計成本1500萬元，不過，今年11月大選前不可能完成這樣的改變。