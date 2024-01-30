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喬治亞大學宿舍 2周2次蝙蝠入侵

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
位於喬州雅典市(Athens)的喬治亞大學(UGA)宿舍Oglethorpe House上周再度發現數十隻蝙蝠。(谷歌地圖)
位於喬州雅典市(Athens)的喬治亞大學(UGA)宿舍Oglethorpe House上周再度發現數十隻蝙蝠。(谷歌地圖)

繼兩周前首次出現蝙蝠蹤跡後，喬治亞大學(UGA)的宿舍Oglethorpe House上周又發現了數十隻蝙蝠。

該校官員表示，這次是在學生無法進入的屋頂機械空間的椽子(rafters)內，發現了25至30隻蝙蝠。該校住房執行主任卡斯柏(Linda Kasper)表示，「蝙蝠很小且善於躲藏，因此我們猜測宿舍中可能還有一些蝙蝠。」

卡斯柏告訴電視台Channel 2，該校已經請來害蟲防治人員將這些蝙蝠清除。

學生們本月14日首次在Oglethorpe House樓梯間發現蝙蝠。學校官員稱，蝙蝠是通過屋頂上的幾個開口進入大樓，害蟲防治專家上周已經將這些開口關閉。

根據該校聲明，由於蝙蝠出入口被封閉，「這些蝙蝠應該從那時起就被困在宿舍裡」。

卡斯柏說，與該校合作的害蟲防治人員隨時待命。「我們要求學生如果看到蝙蝠，不要觸摸或與其互動。」她也表示，工作人員安裝了單向閥門，可讓蝙蝠離開後無法再進到宿舍。

某些蝙蝠是受聯邦保護的物種，無法直接撲殺。喬州衛生廳表示，只有一小部分蝙蝠患有狂犬病。

喬州自然資源廳並未對此事件做出回應，但其發言人拉文德表示，這些蝙蝠是墨西哥無尾蝙蝠(Mexican free-tailed bats)。他說，「在極端寒流期間，這種蝙蝠會尋找有暖氣的建築物避免受凍」，至於其他時候，牠們會棲息在通常溫度穩定的自然和人造結構中，例如植物空心處、岩石縫隙、沒有暖氣的建築物等。

喬州 墨西哥

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