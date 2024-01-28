疫期免費餐點結束 喬州學生積欠餐費增加

疫情期間聯邦為公立學校學生提供免費餐點，但此計畫已在2022年結束。自此以來，許多學區的午餐債務問題日益嚴重。(美聯社)

疫情 期間，聯邦政府為公立學校學生提供免費餐點，但此計畫至2022年結束。之後許多學區 的午餐債務問題日益嚴重。

統計顯示，亞特蘭大 都會區的底卡特市學校(City Schools of Decatur)迄今未付餐費已累計達8萬8000元。該學區表示，從2月2日開始，未付清款項的學生，只能獲得起司三明治和牛奶的替代餐，或必須自備午餐。

學區發言人在發給亞特蘭大憲報(AJC)的電子郵件中表示，這項變更「旨在阻止常規的餐費徵收做法，但同時仍為學生提供『有營養』的選擇。」

當聯邦計畫於2022年結束時，不符合一般午餐減免計畫(free and reduced-price lunch program)資格的學生必須支付全額，但擁有約5500名學生的底卡特市學區依然繼續免費發放餐點，導致了該學區的餐費欠款高漲。

根據學校營養協會(School Nutrition Association)2023年秋季的一項調查顯示，全美各地學校報告未付餐費債務接近1800萬元。債務中位數已從2014-15學年末的2000元，增加到2023年11月的5495元。

由於聯邦農業部不建議各學區遵循某特定政策，這造成了某些學區學生只可獲得起司三明治，而其他學區學生仍可獲得熱食的部分原因。

谷內郡(Gwinnett)布福德市學校(Buford City Schools)的規模與底卡特相似，自疫情流行以來，該學區午餐債務持續增加，目前已達3700元。學區表示，不會為無力支付餐費的學生提供替代餐，但會限制他們購買零食和冰淇淋等額外食物。

如果學區為有足夠具資格獲得餐費援助的家庭，學區依舊有資格享受一項聯邦計畫，免費提供學生膳食。

底克甫郡(DeKalb)的學生人數比底卡特多約8萬5000人，該學區當前餐費債務為3萬7000元，但大多數學生都有資格獲得免費或減價午餐，而約一半的學校有資格為所有學生提供免費餐。此外，該學區指出，今年有資格獲得免費和降價午餐的學生較以往多了幾千人，這些因素都有助於大幅減少午餐債務。

但在底卡特，僅有約有16%的學生有資格獲得免費或減價餐點。

一些家長和其相關人士批評，底卡特學區計畫向欠款學生提供替代餐，會讓學生感到羞辱。許多專家和倡議者表示，解決餐費債務以及學生及家庭壓力的方法是提供免費午餐。但在某些地方目前無法做到這點的情況下，非營利組織和個人贊助者只能自行填補債務缺口。

總部位於卡明(Cumming)的All for Lunch去年向10個州的500多所學校捐贈了25萬元貼補餐費。近年來，越來越多企業及團體也透過GoFundMe和Facebook組織起來向亞城都會區的學校捐款。克羅-休斯頓(Jasmine Crowe-Houston)經營Goodr公司，致力於減少亞城和全美的食物浪費和食品不安全問題，截至24日早上，她透過GoFundMe籌集了超過5000元，以幫助底卡特的學生。