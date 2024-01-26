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北卡春節團拜晚宴 2/20登場

記者王明心╱北卡報導
北卡亞裔聯盟(NCAAA)和州議員劉廣亞辦公室籌辦的2024年春節團拜晚宴，2月20日舉辦。(主辦方提供)
北卡亞裔聯盟(NCAAA)和州議員劉廣亞辦公室籌辦的2024年春節團拜晚宴，2月20日舉辦。(主辦方提供)

北卡亞裔聯盟(NCAAA)和州議員劉廣亞辦公室正在籌辦2024年春節團拜晚宴，目前已得到不少社團和商家贊助，希望能獲得更多支持。該活動主旨是透過慶祝春節，與本地社區深度交流、宣傳中華傳統文化，並與各界朋友密切互動，增進瞭解，加強華人社區的影響力和凝聚力。

團拜晚宴將於2月20日晚上5時30分至9時30分在凱瑞Prestonwood Country Club舉行，地址:300 Prestonwood Pkwy, Cary, NC 27513。晚宴內容將包括傳統中華風格的文藝表演、美酒佳餚、2023北卡華人社區年度大事記、表揚iPearl冠名「2023年北卡華裔青少年志願者之星」、抽獎等。

目前已有北卡華聯(CAFA)、南北卡亞太裔聯合商會(CABA)、美中經文會(CAECA)、參政助選團體MOVENC等社團，及iPear、G58等商家贊助，屆時也將有40多位民選官員到場參與。該活動為公益活動，部分收益將捐贈Dorcas ministry。購票連結：https://reurl.cc/K4leon。若有贊助或義工服務意向者，可聯繫: [email protected]

北卡 華人 亞裔

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