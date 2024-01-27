大家一起迎新年 喬州 北卡 活動多多

農曆春節期間人人愛看的精彩舞獅表演。

2024年為了迎接甲辰龍年農曆新年的來臨，喬治亞州和北卡羅來納州 的華人 團體準備了各式各樣熱鬧紛呈的活動，歡迎大家攜老扶幼一起參與，共同度過歡迎的新年。

亞城春節園遊會2/10和11登場

2024龍年亞特蘭大 春節園遊會，將於2月10日(周六)及11日(周日)上午10時至下午4時，於中國城旁的亞特蘭大僑教中心僑教中心登場。這項園遊會集舞龍舞獅民俗文化和美食於一堂，舉辦地址：5377 New Peachtree Rd., Chamblee, GA30341，電話：770-451-4456。最新詳情可閱覽臉書：facebook.com/lunarnewyearfestivalatlanta。

夏洛特華美協會2/10舉行春晚

夏洛特華美協會(Chinese American Association of Charlotte)將於2月10日下午在東航書院(East Voyager Academy) 舉辦「歡樂春晚盛世團圓」春節慶祝活動，內容包括從下午1時至2時30分的遊園趣味活動、2時30分至5時30分的文藝表演節目，以及5時30分至7時30分的中式晚餐及幸運抽獎。

有興趣者可上網購票。節目門票5元，會員及6歲以下免費。晚餐一人15元，6歲以下免費。詳見http://www.charlottechinese.com/或電詢Winnie Knapp：253-882-4544 、Helen Bao：214-995-4018。活動地址7429 Tuckaseegee Rd, Charlotte, NC 28214。

NACA春宴暨年會2/17舉行

亞特蘭大全美華人協會(NACA)一年一度的春宴暨年會將於2月17日(周六)，在富麗華海鮮大酒樓(Canton House, 4825 Hwy NE, Chamblee, GA)，下午6時展開，7時入席與節目展開。現開始網上報名：https://www.naca-atlanta.org/dragon/，每人150元，會員100元，企業贊助一桌為3000元。詳情可電郵：[email protected]。

北卡2/20春節團拜

北卡亞裔聯盟(NCAAA)和州議員劉廣亞辦公室正在籌辦2024年春節團拜晚宴， 將於2月20日晚上5時30分至9時30分在凱瑞Prestonwood Country Club舉行，地址300 Prestonwood Pkwy, Cary, NC 27513。該活動主旨是透過慶祝春節，與本地社區深度交流、宣傳中華傳統文化，並與各界朋友密切互動，增進瞭解，加強華人社區的影響力和凝聚力。

晚宴內容將包括傳統中華風格的文藝表演、美酒佳餚、2023北卡華人社區年度大事記、表揚iPearl冠名「2023年北卡華裔青少年志願者之星」、抽獎等。

目前已有北卡華聯(CAFA)、南北卡亞太裔聯合商會(CABA)、美中經文會(CAECA)、參政助選團體MOVENC等社團，及商家贊助，屆時也將有40多名民選官員到場參與。該活動為公益活動，部分收益將捐贈Dorcas ministry。購票連結：https://www.ncaaalliance.org/event-details/2024-chinese-lunar-new-year-gala。若有贊助或義工服務意向者，可聯繫[email protected]。

廣東同鄉會2/24甲辰龍年春宴

亞特蘭大廣東同鄉會(Kwong Tung Association of Atlanta)於2月24日(周六)下午5時30分開始，在福臨門海鮮酒家(Oriental Pearl Seafood Restaurant, 5399 New Peachtree Rd, Chamblee, GA)舉辦農曆甲辰龍年春宴，盛情邀請全體會員，各界友好光臨。

費用每人60元(不設兒童席)。今年是該會成立34週年，春宴繼承過往多年來傳統，不但有豐盛的美味佳餚，並有精彩歌舞表演等節目。還有豐富的獎品以供抽獎 希望大家多多捐贈獎品。並請所有會員屆時繳交2024年度會費，並歡迎新會員加入。報名可電會長沙國華：770-569-3280。

中國城2/24舉辦燈會鬧元宵

亞特蘭大中國城由於去年首度舉辦元宵燈會(Atlanta Chinatown Mall Chinese Lantern Festival)，受到大眾的喜愛，今年再度於2月24日(周六)元宵節當天下午4時到7時舉辦元宵燈會。活動完全免費，歡迎全家老少一起光臨。