我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

大家一起迎新年 喬州 北卡 活動多多

喬州和北卡訊
農曆春節期間人人愛看的精彩舞獅表演。
農曆春節期間人人愛看的精彩舞獅表演。

2024年為了迎接甲辰龍年農曆新年的來臨，喬治亞州和北卡羅來納州華人團體準備了各式各樣熱鬧紛呈的活動，歡迎大家攜老扶幼一起參與，共同度過歡迎的新年。

亞城春節園遊會2/10和11登場

2024龍年亞特蘭大春節園遊會，將於2月10日(周六)及11日(周日)上午10時至下午4時，於中國城旁的亞特蘭大僑教中心僑教中心登場。這項園遊會集舞龍舞獅民俗文化和美食於一堂，舉辦地址：5377 New Peachtree Rd., Chamblee, GA30341，電話：770-451-4456。最新詳情可閱覽臉書：facebook.com/lunarnewyearfestivalatlanta。

夏洛特華美協會2/10舉行春晚

夏洛特華美協會(Chinese American Association of Charlotte)將於2月10日下午在東航書院(East Voyager Academy) 舉辦「歡樂春晚盛世團圓」春節慶祝活動，內容包括從下午1時至2時30分的遊園趣味活動、2時30分至5時30分的文藝表演節目，以及5時30分至7時30分的中式晚餐及幸運抽獎。

有興趣者可上網購票。節目門票5元，會員及6歲以下免費。晚餐一人15元，6歲以下免費。詳見http://www.charlottechinese.com/或電詢Winnie Knapp：253-882-4544 、Helen Bao：214-995-4018。活動地址7429 Tuckaseegee Rd, Charlotte, NC 28214。

NACA春宴暨年會2/17舉行

亞特蘭大全美華人協會(NACA)一年一度的春宴暨年會將於2月17日(周六)，在富麗華海鮮大酒樓(Canton House, 4825 Hwy NE, Chamblee, GA)，下午6時展開，7時入席與節目展開。現開始網上報名：https://www.naca-atlanta.org/dragon/，每人150元，會員100元，企業贊助一桌為3000元。詳情可電郵：[email protected]

北卡2/20春節團拜

北卡亞裔聯盟(NCAAA)和州議員劉廣亞辦公室正在籌辦2024年春節團拜晚宴， 將於2月20日晚上5時30分至9時30分在凱瑞Prestonwood Country Club舉行，地址300 Prestonwood Pkwy, Cary, NC 27513。該活動主旨是透過慶祝春節，與本地社區深度交流、宣傳中華傳統文化，並與各界朋友密切互動，增進瞭解，加強華人社區的影響力和凝聚力。

晚宴內容將包括傳統中華風格的文藝表演、美酒佳餚、2023北卡華人社區年度大事記、表揚iPearl冠名「2023年北卡華裔青少年志願者之星」、抽獎等。

目前已有北卡華聯(CAFA)、南北卡亞太裔聯合商會(CABA)、美中經文會(CAECA)、參政助選團體MOVENC等社團，及商家贊助，屆時也將有40多名民選官員到場參與。該活動為公益活動，部分收益將捐贈Dorcas ministry。購票連結：https://www.ncaaalliance.org/event-details/2024-chinese-lunar-new-year-gala。若有贊助或義工服務意向者，可聯繫[email protected]

廣東同鄉會2/24甲辰龍年春宴

亞特蘭大廣東同鄉會(Kwong Tung Association of Atlanta)於2月24日(周六)下午5時30分開始，在福臨門海鮮酒家(Oriental Pearl Seafood Restaurant, 5399 New Peachtree Rd, Chamblee, GA)舉辦農曆甲辰龍年春宴，盛情邀請全體會員，各界友好光臨。

費用每人60元(不設兒童席)。今年是該會成立34週年，春宴繼承過往多年來傳統，不但有豐盛的美味佳餚，並有精彩歌舞表演等節目。還有豐富的獎品以供抽獎 希望大家多多捐贈獎品。並請所有會員屆時繳交2024年度會費，並歡迎新會員加入。報名可電會長沙國華：770-569-3280。

中國城2/24舉辦燈會鬧元宵

亞特蘭大中國城由於去年首度舉辦元宵燈會(Atlanta Chinatown Mall Chinese Lantern Festival)，受到大眾的喜愛，今年再度於2月24日(周六)元宵節當天下午4時到7時舉辦元宵燈會。活動完全免費，歡迎全家老少一起光臨。

活動於當天下午4時起，孩童可製作燈籠、鞭炮、龍等手工藝品，5時起舞獅，猜燈謎有獎問答，品嚐點心，民俗舞蹈與歌唱音樂，點燈提燈籠等各類娛樂節目演出與攤位展覽等。中國城的地址是5383 New Peachtree Rd, Chamblee, GA 30341，電話：770-299-8083。

夏洛特華美協會春晚海報。(主辦單位提供)
夏洛特華美協會春晚海報。(主辦單位提供)
亞城春節園遊會好吃好玩，又富含中華文化特色，年年吸引大批華洋人士參與。(主辦單位...
亞城春節園遊會好吃好玩，又富含中華文化特色，年年吸引大批華洋人士參與。(主辦單位提供)
北卡春節團拜海報。(主辦單位提供)
北卡春節團拜海報。(主辦單位提供)
全美華協春節年會以廣邀主流社會官員和民意代表參與，並捐贈贊助學子和慈善組織而聞名...
全美華協春節年會以廣邀主流社會官員和民意代表參與，並捐贈贊助學子和慈善組織而聞名。(主辦單位提供)

北卡羅來納州 亞特蘭大 華人

上一則

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

下一則

第一IC銀行電匯免手續費　賀農曆年特惠活動2月5至7日轉帳中國、韓國與美國境內

延伸閱讀

紐約客鍾愛北卡 移居三角區人數增長

紐約客鍾愛北卡 移居三角區人數增長
寒流急凍 北卡鱷魚在湖中遭「冰封」靠這招保命

寒流急凍 北卡鱷魚在湖中遭「冰封」靠這招保命
北卡夏洛特華美協會 2月10日辦春晚

北卡夏洛特華美協會 2月10日辦春晚
北卡博士生齊太磊殺華師 連開10槍至子彈耗盡

北卡博士生齊太磊殺華師 連開10槍至子彈耗盡

熱門新聞

全美連續兩起駭人聽聞的華人家暴致命案件，凸顯華人家暴問題。(pexels)

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

2024-01-22 10:41
一名中國公民在夏威夷檀香山市區街道被潑化學液體，嚴重受傷，入院治療。警方公布嫌疑犯的監視器畫面。（取材自YouTube/Star-Advertiser）

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

2024-01-25 22:50
連鎖藥局CVS跟一些其他零售，均遭受盜竊問題困擾。(路透)

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

2024-01-25 09:57
吳小雷在2022年被捕後，接受麻州FBI問話。(路透)

波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成

2024-01-25 14:04
芝加哥女子希瑟‧麥克2014年帶母親到印尼峇里島旅遊，卻夥同男友殺害母親；她在印尼服刑七年後於2021年返回芝加哥，現將面臨美國司法進一步制裁。圖為麥克2015年在印尼出庭時的照片。(美聯社)

覬覦母親存款 芝女夥同男友用水果盤打死媽媽 判關26年

2024-01-19 11:15
寒潮南下，南佛州發布「下鬣蜥預警」。(美聯社)

寒潮南下 佛州更新天氣預警：可能「下鬣蜥」

2024-01-19 15:01

超人氣

更多 >
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事
小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資