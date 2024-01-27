大家一起迎新年 喬州 北卡 活動多多
2024年為了迎接甲辰龍年農曆新年的來臨，喬治亞州和北卡羅來納州的華人團體準備了各式各樣熱鬧紛呈的活動，歡迎大家攜老扶幼一起參與，共同度過歡迎的新年。
亞城春節園遊會2/10和11登場
2024龍年亞特蘭大春節園遊會，將於2月10日(周六)及11日(周日)上午10時至下午4時，於中國城旁的亞特蘭大僑教中心僑教中心登場。這項園遊會集舞龍舞獅民俗文化和美食於一堂，舉辦地址：5377 New Peachtree Rd., Chamblee, GA30341，電話：770-451-4456。最新詳情可閱覽臉書：facebook.com/lunarnewyearfestivalatlanta。
夏洛特華美協會2/10舉行春晚
夏洛特華美協會(Chinese American Association of Charlotte)將於2月10日下午在東航書院(East Voyager Academy) 舉辦「歡樂春晚盛世團圓」春節慶祝活動，內容包括從下午1時至2時30分的遊園趣味活動、2時30分至5時30分的文藝表演節目，以及5時30分至7時30分的中式晚餐及幸運抽獎。
有興趣者可上網購票。節目門票5元，會員及6歲以下免費。晚餐一人15元，6歲以下免費。詳見http://www.charlottechinese.com/或電詢Winnie Knapp：253-882-4544 、Helen Bao：214-995-4018。活動地址7429 Tuckaseegee Rd, Charlotte, NC 28214。
NACA春宴暨年會2/17舉行
亞特蘭大全美華人協會(NACA)一年一度的春宴暨年會將於2月17日(周六)，在富麗華海鮮大酒樓(Canton House, 4825 Hwy NE, Chamblee, GA)，下午6時展開，7時入席與節目展開。現開始網上報名：https://www.naca-atlanta.org/dragon/，每人150元，會員100元，企業贊助一桌為3000元。詳情可電郵：[email protected]。
北卡2/20春節團拜
北卡亞裔聯盟(NCAAA)和州議員劉廣亞辦公室正在籌辦2024年春節團拜晚宴， 將於2月20日晚上5時30分至9時30分在凱瑞Prestonwood Country Club舉行，地址300 Prestonwood Pkwy, Cary, NC 27513。該活動主旨是透過慶祝春節，與本地社區深度交流、宣傳中華傳統文化，並與各界朋友密切互動，增進瞭解，加強華人社區的影響力和凝聚力。
晚宴內容將包括傳統中華風格的文藝表演、美酒佳餚、2023北卡華人社區年度大事記、表揚iPearl冠名「2023年北卡華裔青少年志願者之星」、抽獎等。
目前已有北卡華聯(CAFA)、南北卡亞太裔聯合商會(CABA)、美中經文會(CAECA)、參政助選團體MOVENC等社團，及商家贊助，屆時也將有40多名民選官員到場參與。該活動為公益活動，部分收益將捐贈Dorcas ministry。購票連結：https://www.ncaaalliance.org/event-details/2024-chinese-lunar-new-year-gala。若有贊助或義工服務意向者，可聯繫[email protected]。
廣東同鄉會2/24甲辰龍年春宴
亞特蘭大廣東同鄉會(Kwong Tung Association of Atlanta)於2月24日(周六)下午5時30分開始，在福臨門海鮮酒家(Oriental Pearl Seafood Restaurant, 5399 New Peachtree Rd, Chamblee, GA)舉辦農曆甲辰龍年春宴，盛情邀請全體會員，各界友好光臨。
費用每人60元(不設兒童席)。今年是該會成立34週年，春宴繼承過往多年來傳統，不但有豐盛的美味佳餚，並有精彩歌舞表演等節目。還有豐富的獎品以供抽獎 希望大家多多捐贈獎品。並請所有會員屆時繳交2024年度會費，並歡迎新會員加入。報名可電會長沙國華：770-569-3280。
中國城2/24舉辦燈會鬧元宵
亞特蘭大中國城由於去年首度舉辦元宵燈會(Atlanta Chinatown Mall Chinese Lantern Festival)，受到大眾的喜愛，今年再度於2月24日(周六)元宵節當天下午4時到7時舉辦元宵燈會。活動完全免費，歡迎全家老少一起光臨。
活動於當天下午4時起，孩童可製作燈籠、鞭炮、龍等手工藝品，5時起舞獅，猜燈謎有獎問答，品嚐點心，民俗舞蹈與歌唱音樂，點燈提燈籠等各類娛樂節目演出與攤位展覽等。中國城的地址是5383 New Peachtree Rd, Chamblee, GA 30341，電話：770-299-8083。
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