紐約客鍾愛北卡 移居三角區人數增長
越來越多的紐約客移居北卡，人口密集的維克郡(Wake)和梅克倫堡郡(Mecklenburg)尤其最多紐約遷入的居民。研究顯示，北卡的「紐約出生居民」比任何其他州都多，三角地區的凱瑞(Cary)甚至被暱稱為「洋基移民收容區」(Containment Area for Relocated Yankees)。
根據北卡大學教堂山卡羅來納人口中心使用人口普查數據做出的統計，梅克倫堡的紐約移居人口比率占北卡之最，共有8萬7749名，光去年就有5447人從紐約搬至該郡。
維克郡位居第二高，有7萬8749名出生於紐約的居民。如果再加上鄰近的橙郡(Orange)和杜倫郡(Durham)，三角地區所擁有的紐約客在全州排名第一。數據顯示，杜倫一郡，去年就有 4737人從紐約遷入。
該調查指出，紐約人搬到北卡的原因很多，生活成本、工作、天氣等都是考量因素。這個移居趨勢影響了北卡的經濟、政治、文化和生活方式。
新聞網站Axios報導，疫情期間，許多來自紐約市的家庭和個人，為了尋求城市和郊區間的平衡，紛紛遷往夏洛特(Charlotte)。報導說，人們來自美國不同地區，有著不同的想法、不同的文化規範和語言，北卡的風貌勢必也會改變。
隨著紐約客的移居，北卡出現了紐約客喜愛的商店。例如從紐約羅徹斯特(Rochester)來的Wegmans連鎖超市，2019年該超市在洛麗開幕時，吸引超過3000人排隊等候入店。此外，紐約風格的貝果(bagel)店也紛紛在北卡開設。
Axios引用北卡人口統計數據指出，1980年代約有23%的居民出生在北卡以外之地，現在北卡已有46%的居民並非出生在北卡，這部分的人數將近500萬，其中大概有51萬8000人出生於紐約，紐約也成為北卡以外出生人口的主要城市。
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