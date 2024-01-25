紐約客鍾愛北卡 移居三角區人數增長

紐約客移往北卡，帶動一些的商店也南下在北卡設立據點。(記者王明心╱攝影)

越來越多的紐約客移居北卡 ，人口密集的維克郡(Wake)和梅克倫堡郡(Mecklenburg)尤其最多紐約遷入的居民。研究顯示，北卡的「紐約出生居民」比任何其他州都多，三角地區的凱瑞(Cary)甚至被暱稱為「洋基移民收容區」(Containment Area for Relocated Yankees)。

根據北卡大學教堂山卡羅來納人口中心使用人口普查 數據做出的統計，梅克倫堡的紐約移居人口比率占北卡之最，共有8萬7749名，光去年就有5447人從紐約搬至該郡。

維克郡位居第二高，有7萬8749名出生於紐約的居民。如果再加上鄰近的橙郡(Orange)和杜倫郡(Durham)，三角地區所擁有的紐約客在全州排名第一。數據顯示，杜倫一郡，去年就有 4737人從紐約遷入。

該調查指出，紐約人搬到北卡的原因很多，生活成本、工作、天氣等都是考量因素。這個移居趨勢影響了北卡的經濟、政治、文化和生活方式。

新聞網站Axios報導，疫情 期間，許多來自紐約市的家庭和個人，為了尋求城市和郊區間的平衡，紛紛遷往夏洛特(Charlotte)。報導說，人們來自美國不同地區，有著不同的想法、不同的文化規範和語言，北卡的風貌勢必也會改變。

隨著紐約客的移居，北卡出現了紐約客喜愛的商店。例如從紐約羅徹斯特(Rochester)來的Wegmans連鎖超市，2019年該超市在洛麗開幕時，吸引超過3000人排隊等候入店。此外，紐約風格的貝果(bagel)店也紛紛在北卡開設。

Axios引用北卡人口統計數據指出，1980年代約有23%的居民出生在北卡以外之地，現在北卡已有46%的居民並非出生在北卡，這部分的人數將近500萬，其中大概有51萬8000人出生於紐約，紐約也成為北卡以外出生人口的主要城市。