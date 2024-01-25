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佛州、喬州5都會區 今年房價下跌機率大

特派員黃惠玲／綜合報導
房利美估計，房貸利率還可能再降至6%以下。（路透）
房利美估計，房貸利率還可能再降至6%以下。（路透）

一項新的研究發現，房屋貸款利率正從去年的高點逐漸回落，但美國20個城市的房主可能還是要為更高的房價做好準備。而房價最可能出現下跌的都會房市中，佛羅里達州有四個城市排在前四名，喬州亞城都會區位居第五。

房地產數據和分析公司CoreLogic預計，到2024年11月，全國房價將上漲2.5%，其中加州雷丁市(Redding)、阿拉斯加州費爾班克斯市(Fairbanks)等城市的房子，房價估計將增加一倍以上。

CoreLogic首席經濟學家賀普(Selma Hepp)說，儘管房貸利率不斷飆升，但買房的市場競爭以及房價依然居高不下，這令許多首次購屋者感到氣憤。賀普的研究報告指出，在全國經濟承受能力緊縮的情況下，被壓抑的購屋需求正在推動房價的上揚，此外，由於缺乏新的房屋物件上市出售，長期的庫存短缺導致2023年的房價明顯增長。

該報告列出2024年房價增加最快的前20個城市，前十名的城市幾乎都位於西岸，依序為：加州雷丁(增幅7.3%)、加州聖塔瑪麗亞-聖塔芭芭拉(6.81%)、華盛頓州Bermerton-Silverdale(6.51%)、愛達荷州Coeur d'Alene(6.49%)、阿肯色州費爾班克斯(Fairbanks，6.38%)、加州Santa Rosa(6.37%)、俄勒岡州Corvallis(6.36%)、加州Merced(6.32%)、俄勒岡州Bend-Redmond(6.29%)、華盛頓州Mount Vernon-Anacortes(6.2%)。

根據CoreLogic分析，都會區房價下降可能性最高的五個都會區，包括佛州的Palm-Bay-Melbourne-Titusville、West Palm Beach-Boca Raton-Delray Beach、Tampa-St. Petersburg-Cleanwater、Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach，還有喬治亞州的Atlanta-Sandy Springs-Roswell。

至於計畫購屋者的成交前景是否樂觀？經濟學家表示，隨著利率下降，房市供應數量多寡仍是能不能買到便宜房屋的最大障礙。

房價 阿拉斯加州 利率

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