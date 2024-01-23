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喬州農業廳：將致力阻止中國購買農地

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州農業廳廳長哈波。(喬州農業廳臉書截圖)
喬州農業廳廳長哈波。(喬州農業廳臉書截圖)

喬治亞州農業廳官員近日表示，將致力敦促立法，阻止包括中國在內的敵對國家(hostile countries)購買喬州農地。

根據Channel 2 Action News所查到的最新公開數據，到2022年為止，中國投資者在克萊頓郡(Clayton)、亨利郡(Henry)、傑克遜郡(Jackson)和牛頓郡(Newton)擁有近2000畝的農地。

喬州農業廳廳長哈波(Tyler Harper)表示，希望將中國和伊朗、北韓和俄羅斯的投資者購買該州農場的行為列為非法。

哈波說，中國在美國擁有約40萬畝的農田，這個數字在過去10年、12年間，激增了500%。

他表示，將在本屆立法會議上敦促喬州議會通過一項新法，禁止敵對國家購買喬州農田。他的辦公室正在與議員合作完備眾議會第452號法案的詳細文字。

聯邦法律要求美國農地的外國所有者，每年須向聯邦農業部提交文件。

目前全美已有20多個州通過了類似立法，除了包括阿肯色州和阿拉巴馬州等共和黨執政的紅州外，俄勒岡州和賓州等藍州也推出了相關法令。

哈波說，對於國內生產食物和(布料)纖維能力的控制範圍越少，美國將因此變得更加脆弱。

喬州 投資 阿拉巴馬州

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