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建設、減稅… 坎普：預算計畫可刺激喬州經濟成長

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州經濟學家警告，經濟衰退可能會在未來幾個月壓低該州稅收。不過州長坎普(Brian Kemp)則再次表明，他提出的預算計畫，將可刺激經濟進一步增長。

這位共和黨州長日前在瑞士達沃斯(Davos)參加世界經濟論壇(World Economic Forum)時，透過視訊向州議員們表示，喬州應利用其積累的盈餘來償還債務，同時減稅和提高員工工資，他並再次宣傳了他主導的投資交通提案。

「我們的保守財政方法很有幫助，」坎普說。 「因此我們有機會進行前所未有的投資，同時實施喬州史上最大規模的減稅。」

坎普希望在6月30日前向喬州交通廳撥款15億元，以加快計畫中的道路施工並建立貨運基礎設施。其中2億元將用於增加州提供給地方政府以維護道路和橋樑的資金。他還想運用現金在其他建設項目，並花費5億元償還該州雇員退休基金的債務。

從7月1日開始，喬州公校教師將獲得2500元的加薪。坎普已在去年12月為這些教師加薪了1000元。州立大學和公立大學的員工除了1000元獎金外，還將獲得4%的加薪。

坎普還大力宣傳他所支持的加快調降州所得稅率，儘管此舉預計將使州府損失11億元收入。

坎普說，因為選擇了明智的保守財政措施，所以喬州在償還債務的同時也可向人民返還資金，「我們需要繼續堅持，否則就可能走上失敗藍州的道路。」

坎普政府預測，截至去年12月，州所得稅收減少了4.5%。但在預算年度的前六個月，整體收入仍增加1.6%，部分原因是該州已恢復燃油稅課徵。

喬州經濟學家布施曼(Robert "Bob" Buschman)告訴議員們，「從今年上半年開始，經濟更有可能出現溫和的衰退。」在這種情況下，成長可能會非常疲軟。

布施曼還表示，還有其他因素可能會降低稅收，包括所得稅率削減以及人們花光疫情間的存款後消費削減。他也提到，人們可能對要付銷售稅商品的支出減少，進一步影響稅收。

喬州 預算 投資

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