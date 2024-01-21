全美最宜駕車州 愛阿華奪冠 夏威夷州墊底

WalletHub最新的排名顯示，愛阿華州、喬治亞州、堪薩斯州是全美前三個最適合駕車的州。(記者林昱瑄／攝影)

根據財經網站WalletHub最新「全美最佳及最差駕車州」(Best & Worst States to Drive in)排名，位於中西部的愛阿華州是全美最宜駕車的州，喬治亞州、堪薩斯州與奧克拉荷馬州 名列二、三、四位。美東南區除喬州 外，阿拉巴馬、北卡、田納西也分居第五、六、八位。

交通擁堵不僅僅浪費時間，更耗費汽油及金錢。在2022年，平均駕駛因為塞車浪費了51個小時在路上，造成金錢上損失869元。而在全球交通最差的25個城市中，美國佔了八個，北美交通最差的25個城市中，美國佔了19個。

另外，道路品質也是一項關於駕車的重要指標。世界經濟論壇(World Economic Forum)在2019年的報告中，在道路品質方面將美國在所有141個國家中排名第17位。

為確定駕駛條件最佳的州，WalletHub比較了全美50個州的31項通勤關鍵指標，包括了平均汽油價 格、高峰時段交通擁堵到道路品質等。WalletHub並在四個關鍵維度上對50個州進行了比較：擁有汽車和維護成本、交通和基礎設施、安全、以及車輛使用和維護。

資料來源╱WalletHub、製表╱記者林昱瑄

報告顯示，愛阿華州是最適合駕車的州，部分原因因其是農村州，也是全美交通尖峰時段塞車率最低的州之一。愛州僅有不到四分之一的市區州際公路在尖峰時段會遇到擁塞，而且愛州的開車通勤時間往往較短，平均不到20分鐘。另外，該州在汽油價格和汽車保險費率方面位居前十位低廉州，讓州民省下大量車輛費用，該州也是車輛失竊率最低的州之一。

名列第二位的喬州則擁有全美最多的加油站和人均第九多的替代加油站(alternative fuel stations)。喬州也非常重視酒醉問題，甚至制定了全美第二嚴格的酒駕法律。

另外，在喬州擁有汽車的成本相當便宜。該州的汽車維修成本在全美排名第三低，其油價也僅次於德州跟密西西比州，並與奧克拉荷馬州並列全美第三便宜州。

至於該排名敬陪末座、即最不適合駕車的州為夏威夷州。倒數第二至第五位則依序為華盛頓州、德拉瓦州、西維吉尼亞州及加州。

完整排名可查看：https://reurl.cc/aL4DoX。