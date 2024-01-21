我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案周年／槍案後重生 人們「回到舞場」

買新房清理冰箱驚見「人類屍塊」 科羅拉多警查神秘命案

全美最宜駕車州 愛阿華奪冠 夏威夷州墊底

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
WalletHub最新的排名顯示，愛阿華州、喬治亞州、堪薩斯州是全美前三個最適合駕車的州。(記者林昱瑄／攝影)
WalletHub最新的排名顯示，愛阿華州、喬治亞州、堪薩斯州是全美前三個最適合駕車的州。(記者林昱瑄／攝影)

根據財經網站WalletHub最新「全美最佳及最差駕車州」(Best & Worst States to Drive in)排名，位於中西部的愛阿華州是全美最宜駕車的州，喬治亞州、堪薩斯州與奧克拉荷馬州名列二、三、四位。美東南區除喬州外，阿拉巴馬、北卡、田納西也分居第五、六、八位。

交通擁堵不僅僅浪費時間，更耗費汽油及金錢。在2022年，平均駕駛因為塞車浪費了51個小時在路上，造成金錢上損失869元。而在全球交通最差的25個城市中，美國佔了八個，北美交通最差的25個城市中，美國佔了19個。

另外，道路品質也是一項關於駕車的重要指標。世界經濟論壇(World Economic Forum)在2019年的報告中，在道路品質方面將美國在所有141個國家中排名第17位。

為確定駕駛條件最佳的州，WalletHub比較了全美50個州的31項通勤關鍵指標，包括了平均汽油價格、高峰時段交通擁堵到道路品質等。WalletHub並在四個關鍵維度上對50個州進行了比較：擁有汽車和維護成本、交通和基礎設施、安全、以及車輛使用和維護。

資料來源╱WalletHub、製表╱記者林昱瑄
資料來源╱WalletHub、製表╱記者林昱瑄

報告顯示，愛阿華州是最適合駕車的州，部分原因因其是農村州，也是全美交通尖峰時段塞車率最低的州之一。愛州僅有不到四分之一的市區州際公路在尖峰時段會遇到擁塞，而且愛州的開車通勤時間往往較短，平均不到20分鐘。另外，該州在汽油價格和汽車保險費率方面位居前十位低廉州，讓州民省下大量車輛費用，該州也是車輛失竊率最低的州之一。

名列第二位的喬州則擁有全美最多的加油站和人均第九多的替代加油站(alternative fuel stations)。喬州也非常重視酒醉問題，甚至制定了全美第二嚴格的酒駕法律。

另外，在喬州擁有汽車的成本相當便宜。該州的汽車維修成本在全美排名第三低，其油價也僅次於德州跟密西西比州，並與奧克拉荷馬州並列全美第三便宜州。

至於該排名敬陪末座、即最不適合駕車的州為夏威夷州。倒數第二至第五位則依序為華盛頓州、德拉瓦州、西維吉尼亞州及加州。

完整排名可查看：https://reurl.cc/aL4DoX

喬州 奧克拉荷馬州 油價

上一則

伊州車險保費 去年飆升12.5億 歷年之最

延伸閱讀

愛阿華州共和黨初選 川普贏30個百分點 超越杜爾1988年勝幅

愛阿華州共和黨初選 川普贏30個百分點 超越杜爾1988年勝幅
川普愛州初選狂贏30個百分點 改寫杜爾1988年紀錄

川普愛州初選狂贏30個百分點 改寫杜爾1988年紀錄
共和黨愛阿華州初選川普大勝 5大重點一次看

共和黨愛阿華州初選川普大勝 5大重點一次看
共和黨愛阿華初選 川普毫無懸念贏了

共和黨愛阿華初選 川普毫無懸念贏了

熱門新聞

超級低溫導致電動車耗電快，充電時間更是大幅拉長。（特派員黃惠玲／攝影）

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

2024-01-16 11:30
芝城酷寒導致水管凍裂頻傳。（凌之杰公司提供）

連日酷寒 暖氣故障、水管凍裂激增 華人維修業爆單

2024-01-17 16:14
圖為達美波音717客機，示意圖，非出事客機。（美聯社）

艙門脫落事件後…2架波音客機在芝加哥機場碰撞

2024-01-15 21:26
寒潮南下，南佛州發布「下鬣蜥預警」。(美聯社)

寒潮南下 佛州更新天氣預警：可能「下鬣蜥」

2024-01-19 15:01
芝加哥女子希瑟‧麥克2014年帶母親到印尼峇里島旅遊，卻夥同男友殺害母親；她在印尼服刑七年後於2021年返回芝加哥，現將面臨美國司法進一步制裁。圖為麥克2015年在印尼出庭時的照片。(美聯社)

覬覦母親存款 芝女夥同男友用水果盤打死媽媽 判關26年

2024-01-19 11:15
佩里高中校長馬伯格。(馬伯格訃告截圖 )

捨己救學生 愛阿華高中槍擊案 中槍校長搶救10天後不治

2024-01-15 10:40

超人氣

更多 >
谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮

谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮
矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大
深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王
花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停
日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」