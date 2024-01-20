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亞特蘭大第一華人浸信會教育中心 2月4日舉行獻堂典禮

亞特蘭大訊
亞特蘭大第一華人浸信會新建完工的教育中心。(FCBCA提供)
亞特蘭大第一華人浸信會新建完工的教育中心。(FCBCA提供)

位於喬治亞州Duluth市的亞特蘭大第一華人浸信會(First Chinese Baptist Church of Atlanta)，將於2024年2月4日(星期日)下午1時30分舉行新教育中心獻堂典禮，歡迎各界人士參加，將榮耀歸於神。

獻堂典禮標誌著亞特蘭大第一華人浸信會的一個重要里程碑，為教會履行傳揚基督，建立信徒的大使命提供了所需的空間。

主任牧師王國湛表示，今年正是本教會成立30週年，回首過去教會實在經歷了顯著的成長和祝福。他表示，該教會存在的目的是榮耀和敬拜神，建立和鼓勵信徒學效基督，建立神的國：以傳揚基督的福音，直到地極。我們自2016年以來一直祈禱尋求神的心意去擴建教會以迎合增長的需要。

教育中心於 2022 年 3 月開始施工，經歷因疫情後供應鏈危機而造成的建築成本增加、建築材料短缺以及過程中需要修改藍圖。

但神供應是足夠的，祂保守了我們教會的團結和對祂的信心，並在這個過程中使教會在祂裡面變得更加堅強。

教育中心樓面總面積為7000 平方英尺，分為兩層。它使我們教會面積增加了一倍。每週日本會都會以粵語、英語、國語三種語言舉辦敬拜聚會、主日學及小組查經班。

亞特蘭大第一華人浸信會每周日上午9時30分同時有國語崇拜和英語崇拜，上午11時為粵語崇拜，並且為年輕孩子與兒童在上午10時45分開設孩童崇拜。

該會同時也提供豐富社區活動，例如英語作為第二語言課程(ESL)、新移民資訊研討會、排舞(Line Dance)等活動，以服務社區。

亞特蘭大第一華人浸信會地址：2525 Gravitt Rd NW, Duluth, GA 30096。詳請可參閱網站：https://fcbca.org，聯絡電話：770-849-0017。

亞特蘭大 華人 疫情

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