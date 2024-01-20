華美銀行基金會成立電影製作人基金 全球首創 提供少數族裔電影製作人融資及培訓資源

華美銀行贊助支持少數族裔電影製作人。(East West Bank提供)

華美銀行基金會(East West Bank Foundation)聯合知名非營利組織聖丹斯協會(Sundance Institute)和Gold House，共同宣佈建立「聖丹斯協會ONE HOUSE電影製作人基金」(One House Filmmakers Fund)，為被長期忽視的少數族裔電影製作人提供絕對充足的融資 及培訓資源，幫助他們提升影響力。同日，該基金公佈了首批獲得資助的10名電影製作人。

Gold House是這項基金的主導機構。該組織是文化生態的引領者，致力於整合、投資 與支持亞太裔創作人和公司，幫助他們創造更美好的未來。華美銀行基金會是華美銀行下屬的慈善機構。此次參與支持這項基金的成立，不僅進一步提高了該行在娛樂產業中的影響力，同時還為來自不同背景的創作者提供舞台，鼓勵他們創造具有影響力的文化對話。

華美銀行指出，一直以來，少數族裔電影製作人在娛樂產業中往往遭受忽視，面臨融資難的問題。根據加州大學 洛杉磯分校(UCLA)發佈的《2022年好萊塢多元文化報告》(2022 Hollywood Diversity Report)，儘管少數族裔在美國人口數量中佔比超過42%，但僅有三分之一的導演是有色人種，而他們所執導的電影預算大多不超過2000萬美元。然而，各類報告顯示，若幕後製作團隊擁有多元文化背景，幕前的演員陣容通常也會同樣地呈現多元化。而演員多元化的電影，在票房表現方面通常會優於演員族裔單一的作品。這種現象明確地顯示出市場對於多元化故事內容的迫切需求。

華美銀行的董事長兼最高執行長吳建民 (Dominic Ng) 表示，該銀行基金會很榮幸能以創始合夥人的身份，支持創建One House電影製作人基金。華美銀行十分重視在娛樂、藝術等各行業中推廣多元化與包容性。他相信透過鼓勵來自不同文化背景的電影製作人創作內容，能有效地在不同社區和族裔間搭建溝通的橋樑，促進文化交流與相互理解。

聖丹斯協會藝術家加速器計劃總監薩卡奇(Hajnal Molnar-Szakacs)表示，自成立至今的40多年中，聖丹斯協會始終致力於幫助藝術家創作貼近真實生活的故事。很高興能有機會與Gold House合作，為劇情片和紀錄片的多元文化電影製作人提供必要的資金，協助其推廣作品，並提升不同族裔在台前幕後工作中的影響力。入選首屆One House電影製作人基金的10名電影製作人皆為現今獨立電影界中的佼佼者，期待將這些優秀的人才介紹給更廣大的觀眾。

Gold House創意平等基金(Creative Equity Fund)總經理易(Christine Yi)則指出，「觀眾要求我們在影視作品的內容和製作中反映出生活真實的樣貌。我們由衷感謝華美銀行基金會在資金上的慷慨支持，以及頂尖多元文化機構的參與。得益於他們的幫助，我們才能夠投入龐大的資本和資源，創建全球首個集投資和人才孵化為一體的綜合平台，培養下一代優秀的多元文化電影製作人。」

One House 電影製作人基金秉持 Gold House 的一貫使命，透過為亞太裔移民和支持多元文化的合作夥伴賦能，並共同創造更美好的未來。欲瞭解更多關於今年入圍電影製作人的資訊，請參閱goldhouse.org/OneHouseFilmFund。