華美銀行基金會成立電影製作人基金 全球首創 提供少數族裔電影製作人融資及培訓資源
華美銀行基金會(East West Bank Foundation)聯合知名非營利組織聖丹斯協會(Sundance Institute)和Gold House，共同宣佈建立「聖丹斯協會ONE HOUSE電影製作人基金」(One House Filmmakers Fund)，為被長期忽視的少數族裔電影製作人提供絕對充足的融資及培訓資源，幫助他們提升影響力。同日，該基金公佈了首批獲得資助的10名電影製作人。
Gold House是這項基金的主導機構。該組織是文化生態的引領者，致力於整合、投資與支持亞太裔創作人和公司，幫助他們創造更美好的未來。華美銀行基金會是華美銀行下屬的慈善機構。此次參與支持這項基金的成立，不僅進一步提高了該行在娛樂產業中的影響力，同時還為來自不同背景的創作者提供舞台，鼓勵他們創造具有影響力的文化對話。
華美銀行指出，一直以來，少數族裔電影製作人在娛樂產業中往往遭受忽視，面臨融資難的問題。根據加州大學洛杉磯分校(UCLA)發佈的《2022年好萊塢多元文化報告》(2022 Hollywood Diversity Report)，儘管少數族裔在美國人口數量中佔比超過42%，但僅有三分之一的導演是有色人種，而他們所執導的電影預算大多不超過2000萬美元。然而，各類報告顯示，若幕後製作團隊擁有多元文化背景，幕前的演員陣容通常也會同樣地呈現多元化。而演員多元化的電影，在票房表現方面通常會優於演員族裔單一的作品。這種現象明確地顯示出市場對於多元化故事內容的迫切需求。
華美銀行的董事長兼最高執行長吳建民 (Dominic Ng) 表示，該銀行基金會很榮幸能以創始合夥人的身份，支持創建One House電影製作人基金。華美銀行十分重視在娛樂、藝術等各行業中推廣多元化與包容性。他相信透過鼓勵來自不同文化背景的電影製作人創作內容，能有效地在不同社區和族裔間搭建溝通的橋樑，促進文化交流與相互理解。
聖丹斯協會藝術家加速器計劃總監薩卡奇(Hajnal Molnar-Szakacs)表示，自成立至今的40多年中，聖丹斯協會始終致力於幫助藝術家創作貼近真實生活的故事。很高興能有機會與Gold House合作，為劇情片和紀錄片的多元文化電影製作人提供必要的資金，協助其推廣作品，並提升不同族裔在台前幕後工作中的影響力。入選首屆One House電影製作人基金的10名電影製作人皆為現今獨立電影界中的佼佼者，期待將這些優秀的人才介紹給更廣大的觀眾。
Gold House創意平等基金(Creative Equity Fund)總經理易(Christine Yi)則指出，「觀眾要求我們在影視作品的內容和製作中反映出生活真實的樣貌。我們由衷感謝華美銀行基金會在資金上的慷慨支持，以及頂尖多元文化機構的參與。得益於他們的幫助，我們才能夠投入龐大的資本和資源，創建全球首個集投資和人才孵化為一體的綜合平台，培養下一代優秀的多元文化電影製作人。」
One House 電影製作人基金秉持 Gold House 的一貫使命，透過為亞太裔移民和支持多元文化的合作夥伴賦能，並共同創造更美好的未來。欲瞭解更多關於今年入圍電影製作人的資訊，請參閱goldhouse.org/OneHouseFilmFund。
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