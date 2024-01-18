寒流來襲 水管凍結保險理賠金額 喬州全美居冠

根據保險公司State Farm的資料顯示，喬治亞州與水管結凍相關的保險索賠金額排名全美第一。(喬州谷內郡政府臉書)

近日全美各地寒流來襲，可能造成室內溫度過低水管結凍甚或爆裂。根據保險 公司State Farm的資料顯示，喬治亞州在水管凍結相關的保險理賠金額排名全美第一。

該公司稱，從2022年8月到2023年8月，喬州 居民共收1億元的相關賠償額，約占State Farm同期全美水管結凍賠償總額8.06億元的12.4%。

排名前10個州及其理賠總額，依序為：喬州1億元、伊利諾州7830萬元、田納西州6190萬元、德州5810萬元、紐約州4500萬元、俄亥俄州 3750萬元、賓州3070萬元、密蘇里州2750萬元、阿肯色州2440萬元、科羅拉多州2380萬元。

近日喬州氣候寒冷，迎來冰點以下低溫，造成亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)許多航班延誤，喬州北部多個學區也宣布關閉、延後或改為線上學習。

State Farm特別提供幾項防止水管凍結的方法，包括「水龍頭在夜間保持滴水」、「包裹並隔離室外的水龍頭」、「密封門窗任何破損處，避免冷空氣洩漏到室內」、「拆除戶外水龍頭下接的水管」；「室內溫度定在55度以上」、「打開櫥櫃門，讓熱空氣靠近裡面的水管」。

State Farm表示，水管結冰時並不一定會爆裂。如果民眾的水管結冰可致電水管工。如果結冰處附近沒有積水或易燃材料，也可以使用吹風機解凍，但勿直接用火加熱。

State Farm表示，一旦水管爆裂，民眾應該立刻關閉主控閥的供水，同時保持水龍頭打開。