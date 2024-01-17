喬州電動車發展領先 但未來仍存在挑戰

喬治亞理工學院(Georgia Tech)先進電池中心(Advanced Battery Center)聯合主任麥克道爾(Matt McDowell)表示，目前有數千家公司在研究電動車 電池，但「要證明這項技術，業者必須進行規模擴展，必須製造更大的電池，這是挑戰性很大的工作，需要大量的時間和人力。」

根據喬州 經濟發展廳統計，過去三年，超過45個與電動車或電池相關的計畫為該州貢獻了超過250億元的投資。

拜登 去年簽署了一項大規模聯邦法案，旨在應對氣候變遷和促進國內電動車生產。該聯邦法後來做了修改，預計從今年4月起，要求汽車製造商在北美生產電動車電池組，並從國內或與美國簽訂自由貿易協定的國家採購關鍵電池材料。如果車商不符合這些要求，購買車主將無法獲得7500元的全額稅收抵免。

麥克道爾說，「聯邦政府目前的重點，在於確保美國擁有未來10-20年製造電池和電動車所需的物質來源。」

喬治亞理工去年9月與現代汽車集團建立合作夥伴關係，以支持進一步的電池和車輛研究。而為現代汽車生產的電池製造商，如SK和LG Energy Solutions，也擬定了未來幾年在喬州建造電池工廠的計畫。

儘管這些進展似乎十分順利，但仍存在一些問題，例如充電基礎設施、電動車的承受能力以及尋找滿足電池需求所需的資源。

不過，儘管存在這些問題，喬州成為全美新興的全新電池地帶(Battery Belt)仍然處於領先地位。