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亞城、馬州 獲聯邦撥款增設電動車充電站

記者林昱瑄、特派員黃惠玲／綜合報導
馬州、亞特蘭大都會區分別拿到聯邦經費，將擴充電動車充電設施。(pexels)
馬州、亞特蘭大都會區分別拿到聯邦經費，將擴充電動車充電設施。(pexels)

近日，聯邦交通部向多州、地區提供安裝電動車充電設備撥款，其中亞特蘭大地區委員會(ARC)拿到610萬元撥款，將在亞城周邊20個郡安裝300至400個電動車充電埠(charging ports)。馬里蘭州則獲撥1500萬資金，擬在全州增設58座充電站(charging station)。

這些資金來自聯邦交通部的充電和燃料基礎設施酌情撥款計畫(Charging and Fueling Infrastructure Discretionary Grant Program)。

ARC將額外增加高達100萬元的交通相關聯邦資金，充電埠將由私人供應商安裝和維護，這些站點需要貢獻1000萬至2000萬元才能實現該計畫的目標。安裝地點尚未確定。

在選擇供應商後，ARC預計第一輪充電站將在12至18個月內安裝。據ARC稱，亞特蘭大都會區目前擁有最多2000個可公開使用的2級充電站，其中大部分集中在富裕、開發密集的社區。當地領導人認為需要大力投資，在城市、郊區和農村增加充電站，以加速從汽油動力汽車轉向電動車。

喬治亞州是電動車和電池製造中心。現代汽車集團(Hyundai Motor Group)、Rivian和其他汽車製造商正在該州的農村地區建造工廠。隨著消費者正在逐步過渡至電動車，2023年5月，喬州的新電動車註冊數在全美排名第八。

然而，近幾個月來電動車銷量有所放緩。 Edmunds的數據顯示，去年9月，電動車平均滯留經銷商的時間為65天，而前一年僅為21天。專業人士也指出，缺乏充電基礎設施是消費者猶豫不前的原因。

馬里蘭州方面，該州清潔能源中心擬建的汽車充電站地點包括Coppin State University、宗教場所和市政場所、旅遊場所、汽車經銷商以及服務欠缺社區等地點。 

此外，馬州還計畫包括勞動力發展，除了透過國際電力工人兄弟會(IBEW)學徒和再培訓計畫培養600名電動車基礎設施認證電工外，還將提供培訓和融資，以支持進入該行業的弱勢群體。

電動車 亞特蘭大 邦交

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