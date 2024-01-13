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史上第二熱 2023年亞城均溫65.9℉

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聯邦數據顯示，2023年是亞特蘭大市有史以來第二熱的年分。(亞城千禧公園臉書)
聯邦數據顯示，2023年是亞特蘭大市有史以來第二熱的年分。(亞城千禧公園臉書)

根據近日發布的聯邦數據顯示，2023年是亞特蘭大市有史以來第二熱的年分。亞特蘭大2023年12個月的平均溫度為65.9度，比該市30年來平均溫度高出2.3度。自有紀錄以來的93年裡，只有2019年比2023年更熱。

國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration)9日發布的新分析顯示，整個喬治亞州的氣溫比正常情況要高出許多。該報告也補充了全球多地數據，顯示2023年是地球創高溫紀錄的一年，很大程度上是由於人類活動造成的氣候變遷

喬州的2023年，是自1895年有史以來第六熱的年，全州平均氣溫為65.6度，比過去30年的均溫高出1.4度。

雖然去年夏天酷熱難耐，但開年時的異常炎熱，才是真正導致亞特蘭大2023年破紀錄的原因。2023年1月至3月間是自1930年以來最熱的時段，氣溫比正常高出6度。

雖然暖冬對一般居民來說甚是舒適，但異常的高溫卻給喬州果農帶來了麻煩。由於異常溫暖，喬州各地桃樹比正常情況下提前幾周發芽。而當3月寒流襲來時，該州90%具指標性的水果都因此損壞。

專家表示，亞城2023年的炎熱天氣背後有多個因素，其中最大的是人為氣候變遷造成的長期暖化。

氣候變遷也導致海平面上升，增加了颶風將破壞性風暴潮(storm surge)推向海岸的風險。在亞特蘭大等內陸城市，氣溫升高意味著風暴能夠在更短時間內帶來更多降雨，從而增加城市洪災的威脅。

喬治亞大學(UGA)農業氣候學家諾克斯(Pam Knox)說，全球暖化和聖嬰現象導致氣溫上升，可能是造成去年高溫的最大因素之一。

最新聯邦預測稱，喬州今年大部分地區今年開年比正常情況更加濕潤，主要是由聖嬰現象造成。在冬季，這種模式往往會為美國南部帶來涼爽、潮濕的天氣。

太平洋的狀況則預計因聖嬰現象將轉和緩，但如果聖嬰現象造成的溫暖海水持續存在，可能意味著今年氣溫又將破紀錄。

喬州 亞特蘭大 氣候變遷

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