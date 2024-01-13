亞特蘭大台灣商會佳節慰勞安全公職人員 喬州Dekalb郡消防局和警察局喜獲台灣伴手禮和水果飲料 望長久保持友誼

亞特蘭大台商會在Dekalb消防局總部會議廳舉行捐贈儀式。(張淑芬提供)

亞特蘭大 台灣商會日前在2024年新年佳節之際，攜帶有台灣特色的太陽餅、鳳梨酥伴手禮和水果、飲料等，慰勞負責維護公共安全的喬治亞州Dekalb郡消防局和警察局。Dekalb郡首席執行長Steve Bradshaw指出，希望能與亞特蘭大台商會保持長長久久的友誼。

亞特蘭大台商會會長吳政興在Dekalb郡經營生意28年，深深感受到警察局和消防局所有員工的辛勞和付出，決定由商會捐贈禮品來表達謝意。因此由前會長張淑芬安排聯繫 於1月2日下午3時在消防局總部會議廳舉行捐贈儀式。

據張淑芬指出，由於吳政興生意所在地隸屬喬州 第四選區，因此邀請聯邦第四選區國會眾議員Hank Johnson參與。

當天參與捐贈慰勞活動的Dekalb政府負責人，除了 首席執行長Bradshaw之外，還有公共安全副營運長Joesph Lumpkin、郡警察局長Martha Ramos、郡消防局局長Darnell Fullum以及各部組長們出席捐贈儀式。

這項活動由國會議員Hank Johnson開幕致詞，他曾多次拜訪台灣而且留下深刻印象，多年來一直很支持亞特蘭大台商會的活動，對於此次的捐贈活動相當的贊賞。首席執行長Bradshaw也致詞感謝商會對 Dekalb郡的友好。公共安全副營運長、警察局長和消防局局長等人，也都代表各單位致謝並且表示會在崗位上更加努力，以期能為社區 的安全作出更好的成績。

吳政興贈送來自台灣的太陽餅及鳯梨酥作為伴手禮給 5名首長，並贈送他準備的45箱韓國梨，42箱加州 甜橙，42箱有機香蕉及72箱來自 台灣的飲料如番石榴汁、黑松沙士等共203箱，給警局和消防局所有的員工共500多 人。

當天亞特蘭大台灣商會有15名理事共同出席這次的捐贈活動，參加者為吳政興、凃常雄、鄭忠田、王多祿、張淑芬、袁丹青、吳俊彥、葉竣圖、蘇碧珠、陳清霖、鄭月、 邊銓、竇佳佳、魏凰珠、凃佩玲等。