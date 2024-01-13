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亞城法寶寺1月21日舉行祈福法會

亞特蘭大訊
祈福法會時間表。(法寶寺提供)
祈福法會時間表。(法寶寺提供)

中台禪寺亞特蘭大分院法寶寺(Dharma Jewel Monastery)，將於1月21日(週日)上午9時30分至中午12時30分舉辦「祈福法會」，恭誦《金剛經》，並有供燈、供僧、消災、超薦等法事。欲參加法會者，得於1月18日前致電法寶寺登記報名。

法寶寺指出，在佛法僧三寶具足的道場中誦經共修，功德不可思議。不僅能增長福德，也能啟發本具的慈悲與智慧。大眾將於法會中恭誦《金剛經》及法事，希望功德回向世界和平、國泰民安，共增福慧，歷代先亡及一切幽魂超生淨土，法界一切有情同得解脫，共入性海。

法會有中英文雙語開示，並提供中英文經本。邀請闔府參與，法會後備有素齋外帶。

法寶寺位於喬治亞州亞特蘭大郊區的Dekalb，緊鄰285高速公路旁，往來交通十分便利。占地七英畝的法寶寺，是亞特蘭大最大的禪修道場。清淨的法寶寺旁松木挺立，林間一泓溪水潺繞，清涼安適的環境，秋冬時節愈顯靜謐幽隱；寺內禪堂高廣莊嚴，提供大眾於此參禪靜坐、聽經聞法、共修禮懺，是學人澄心靜慮的清涼淨土。

相關詳情可聯絡法寶寺電話：770-939-5008，電郵：[email protected]，或參閱網站：http://dharmajewel.us，法寶寺地址：2550 Henderson Mill Rd.NE, Atlanta, GA 30345。

亞特蘭大 喬治亞州

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