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北美最準點航空公司 達美蟬聯冠軍

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
航空分析平台Cirium的數據顯示，達美航空是2023年北美最準時的航空公司。(達美臉書)
航空分析平台Cirium的數據顯示，達美航空是2023年北美最準時的航空公司。(達美臉書)

根據航空分析平台Cirium的數據，總部位於亞特蘭大達美航空是2023年北美最準點的航空公司。這也是達美航空連續第三年奪得榜首。

Cirium近日發布的消息顯示，在160萬趟航班中，達美航空85%的飛機在預定抵達時間15分鐘內抵達機場。

在此榜單中位居第二至第五位的航空分別為阿拉斯加航空(航班準時到達比率為82.25%)、美國航空(80.61%)、聯合航空(80.04%)，以及西南航空(76.26%)。

達美航空的準點率在全球排名第四。總部位於哥倫比亞波哥大(Bogota)的阿維安卡航空(Avianca Airlines)在全球排名中名列第一，其21萬3000架次航班中有85.73%的航班準時到達。

Cirium也排名最準時起降的機場，其中明尼阿波里斯-聖保羅機場(Minneapolis-St. Paul International Airport)位居全球第一。亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)並未上榜。

然而，華爾街日報(WSJ)最近根據航班準時、等待時間短和便利設施等因素，將亞特蘭大機場評為「美國十大大型機場」之一。

達美航空 亞特蘭大 華爾街

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