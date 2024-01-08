喬州選書爭議 從公校延燒到公共圖書館

全美近年來對於「淫穢」書籍的爭論，近日由喬州公立學校延燒到了公立圖書館。(美聯社)

位於喬治亞州 沙凡納(Savannah)的Live Oak公共圖書館 為埃芬漢郡(Effingham)大部分農村地區提供服務。圖書館的常客主要是白人中產階級，他們很重視分館的服務和計畫，然而該館近來已成為LGBTQ 主題書籍的最新戰場。

根據美國圖書館協會知識自由辦公室(American Library Association's Office of Intellectual Freedom)的數據，自2021年以來，全美圖書館面臨的選書挑戰暴增了近40%。這些投訴大部分涉及LGBTQ主題。

正如過去兩年在全美各地所發生的情形一樣，埃芬漢郡的LGBTQ書籍反對者，一直在擴大關於哪些材料適合圖書館的爭論，且戰火從公立學校延伸到公共圖書館。

埃郡的斯普林菲爾德(Springfield)分館則是這波爭論的中心，因為該郡兩名最有權勢的民選官員，正是反對陳列該類書籍的領導者。

去年11月21日，該郡專員伯德特(Roger Burdette)甚至建議取消對圖書館的資助。他要求採取措施「保護埃芬漢的孩子」，以免受他主張具有「危險」性的書籍侵害，特別是那些涉及性別認同的書籍。

伯德特此舉導致兩周後召開了特別會議。參與討論的官員之一、當地市長指責伯德特試圖「妖魔化」LGBTQ居民。

蓋頓(Guyton)市長迪恩(Russ Deen)表示，「此要求與圖書館無關，更多的是對兒童的恐嚇，目的是將生活在社區的人們邊緣化」。

伯德特隔天態度放緩，表示批准圖書館資助續約。但他仍反對圖書館陳列跨性別書籍，也反對館方以多元化閱讀清單來推廣這些書籍。伯德特的強大盟友，即該委員會主席科比特(Wesley Corbitt)則稱「違背生物學的書籍也許應該被禁止」。

全美各地類似的選書爭議不斷，例如維吉尼亞和密西根州圖書館系統資金遭取消，以及華盛頓和蒙大拿州試圖進行圖書館資助公投。

根據圖書館統計，斯普林菲爾德圖書館及其位於林康(Rincon)的埃芬漢姊妹分館，在過去三年內收到了三起下架LGBTQ主題書籍的請求。