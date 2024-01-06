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喬州議會將重審體育博彩、反猶太罪法案

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州州議會新會期將於8日開始。(記者林昱瑄／攝影)
喬治亞州州議會新會期將於8日開始。(記者林昱瑄／攝影)

新年伊始，喬治亞州州議員從8日的新會期開始，將重新審查體育博彩、反猶太罪等法案。另外，由於喬州川普的起訴案件，該州今年將再次成為全美政治焦點，該訴訟結果並可能影響今年的選舉。

由於以色列與哈馬斯的衝突仍在進行，議員們重新考慮眾議會第30號法案。該案將允許檢察官對針對猶太人或猶太地區的犯罪行為提出反猶太主義指控。2023年時，此案僅差一點就通過。

另一項去年備受爭議的學校優惠券計畫也將重新審查。該計畫為該州表現最差地區的學生家長，提供私立輔導或在家自學的優惠券(voucher)。

其他需要權衡的新法案，還包括副州長瓊斯(Burt Jones)提出的一項有爭議的提案，該案將為接受槍械培訓和在課堂上攜帶槍枝的教師提供津貼。

隨著2024年立法會議即將開始，喬治亞大學(UGA)教授布洛克(Charles Bullock)表示，對前總統川普進行中的歷史性起訴，肯定會成為今年喬州和全美政壇的重要議題。

律師和檢察官仍在法庭上討論審判開始日期，可能會是距離起訴書提交將近一年的2024年8月。

「我們知道川普被指控、被起訴，但這並沒有消除他帶給共和黨的興奮。民調顯示，定罪會改變一些人的想法，如果選舉結果勢均力敵，可能會使天平向有利於民主黨的方向傾斜，」布洛克說。

喬州今年預期迎來新年度的盈餘，今年喬州人也有可能獲得州雇員獎金，甚至退稅。

喬州 猶太 川普

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