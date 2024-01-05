喬州電影補貼創造崗位 僅達業界宣稱5成

新的州審計報告指出，喬州電影和電視稅收抵免每年創造3萬4354個就業崗位，僅約上個月業界一份研究報告所宣稱數字的一半。(Georgia Film Office臉書)

根據一份喬州 審計報告，喬治亞州 電影和電視稅收抵免每年創造3萬4354個就業 崗位，僅達業界不久前所宣稱數字的一半。

審計還指出，去年該州稅收抵免額增至創紀錄的13億元，但每支出1元，州庫僅能回收19分，報告顯示「這與其他州電影稅收激勵計畫的研究一致，喬州面臨虧損。」

這項審計發布時，正值喬州立法者正對所有行業的稅收優惠進行審查。該州眾議會和參議會的聯合委員會將會發布自行調查評估的報告。

眾議會議長伯恩斯(Jon Burns)的顧問勞森(Stephen Lawson)表示，該報告正由委員會起草和定稿，並將在未來幾周內在網上發布。

預計州議會將在下屆會議上，將考慮該州對稅收優惠政策是否應採行變化。

當地影視業則準備捍衛全美規模最大的喬州稅收激勵政策。規模第二大的是紐約，該州最近將電影獎勵增加到每年7億元。

11月時，喬州影視娛樂聯盟(Georgia Screen Entertainment Coalition)發布研究報告，指出每花費1元稅收抵免，就能帶來6.3元的經濟活動。

GSEC執行董事Kelsey Moore在上個月的聲明中表示，這項研究證明電影稅收激勵措施完全按照預期發揮作用。「它為喬州人創造了高薪就業機會，支持了數千家新的和現有的小企業，每年吸引數十億元的生產支出和投資。」

產業研究發現，稅收抵免在2022財年支持了5萬9700個就業機會。該報告還根據利益相關者調查得出結論，如果不存在稅收抵免，喬州92.1%的影視製作支出將消失。

報告稱，與演員、工作人員、基礎設施和地點等因素相比，稅收抵免是製片人決策中最重要的因素。

稍早的一項審計則指責喬州經發署誇大了稅收抵免的經濟影響，且指出該署經常重複使用行業統計數據。

電影稅收抵免在喬州得到了兩黨支持。2022年，州參議會財政委員會試圖將優惠上限限制在每年9億元，但很快就遭到產業支持者的阻撓，他們警告說，施加限制將促使該產業放棄喬州。

在另一項州審計發現，該優惠計畫「非常適合詐欺」(ideal for fraud)後，州議會確實在2020年加強了對該計畫的控管。另外，該審計還發現，製作公司對州外費用以及與製作無關的費用不當地申請稅收抵免。

現在，所有作品在獲得稅收抵免前都必須經過審核。GSEC報告發現，自新要求實施以來，因不符合資格而被拒絕報銷的比例增加了一倍以上。

2020財年的不被允許率為2.28%，2023財年則升至6.01%。在2016年，該比率還不到1%。

詳細喬州審計報告，可到官網查閱：https://reurl.cc/G4xdmG。