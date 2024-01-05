亞城榮光會元旦升旗 僑胞、留學生逾200人參與

亞特蘭大榮光聯誼會朱安生理事長帶領全體呼口號。(榮光會提供)

亞特蘭大 僑界於1日上午在亞特蘭大僑教中心舉行慶祝中華民國 113年元旦升旗典禮，由亞特蘭大榮光聯誼會朱安生理事長主持，僑務委員范琪君、張崧軒及多位僑務榮譽職人士、僑團負責人、僑胞、僑友及留學生超過200人參加。

當天雖然天氣寒冷，仍有超過200人參與。(榮光會提供)

王翼龍處長(右三)代表中華民國政府，頒發感謝狀給亞特蘭大榮光聯誼會，由理事長朱安生(右二)代表接受。(榮光會提供)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處王翼龍處長、多位駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處工作同仁及亞特蘭大華僑文教服務中心歐宏偉主任，喬治亞州 退伍軍人節協會(Georgia Veterans Day Association)主席Kevin Miller夫婦皆出席慶賀。

升旗儀式由亞特蘭大榮光聯誼會負責執行，全體會眾合唱中華民國國歌、美國國歌及國旗歌，亞特蘭大榮光聯誼會朱安生理事長帶領呼口號，隨後移師中心大禮堂進行元旦慶祝大會，全體僑胞、僑友及留學生，在主席朱安生理事長帶領，進行元旦團拜，互祝新的一年闔家安康，事事順心，風調雨順，社會祥和，祝福中華民國國運昌隆。

喬治亞州退伍軍人節協會主席Kevin Miller頒發美國喬州2023年退伍軍人節遊行的大會最高榮譽「President's Trophy」(大會主席首獎)給亞特蘭大榮光會。(榮光會提供)

亞特蘭大榮光聯誼會朱安生理事長、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處王翼龍處長、亞特蘭大華僑文教服務中心歐宏偉主任、范琪君僑務委員及Kevin Miller主席皆致詞，並祝賀中華民國國運昌隆。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處王翼龍處長代表中華民國政府，頒發感謝狀給主辦單位亞特蘭大榮光聯誼會，並且與副理事長們合影。

喬治亞州退伍軍人節協會主席Kevin Miller頒發美國喬治亞州2023年退伍軍人節遊行的大會「President's Trophy」(大會主席首獎)的最高榮譽，並與理事們及參加遊行人員合影。

國樂演出。(榮光會提供)

會中繼續慶祝活動有亞特蘭大龍鳳鼓隊的花式擊鼓、國樂、舞蹈等表演，主辦單位亞特蘭大榮光聯誼會會長朱安生感謝來賓、榮譽職人員、僑團代表及僑胞出席參加元旦升旗典禮，並祝福全僑新年快樂，接著分發餐盒。