亞城看板╱北一女校友會年會、龍年春節園遊會

2024龍年亞特蘭大春節園遊會，將於2月10日及11日假中國城僑教中心登場。(主辦單位提供)

美東南北一女校友會 1/13年會

●美東南北一女校友會，將於1月13日(周六)下午4時舉行25周年年會及聚餐。歡迎各地校友參加。地點在Grand China, 2905 Peachtree Street, NE, Atlanta, GA 30305。每人餐費25元，會中將有精彩校友會影片及電子紀念年刋播放。詳情洽會長陳淑玲：[email protected]。

亞城龍年春節園遊會 接受攤位登記

●2024龍年亞特蘭大 春節園遊會，將於2月10日及11日假中國城僑教中心登場。園遊會集舞龍舞獅民俗文化美食於一堂，目前正在緊鑼密鼓籌備中。

園遊會今年仍將繼續歷年傳統，民俗風情、音樂藝術、美食小吃之外，並搭配大陣仗的舞龍舞獅等表演。這項每年春節傳統盛會，已經籌辦了20餘年. 主辦單位考慮場地、天氣及安全需求，有限於僑教中心場地限制，今年繼續架設帳篷覆蓋面積，擬租借帳蓬圍繞僑教中心前方，並全天候供應暖氣。

籌備會於日前會議中決定，今年仍設立飲食攤位及文化攤位。即日起接受報名，歡迎有興趣社團、商家踴躍報名參加。報名請聯絡攤位負責人吳俊彥(Jerry Wu)：(404)784-6221；Email：[email protected]；Line：jerrycywu；WeChat：atljwu。

春節園遊會籌備會由僑務委員范琪君，陸復泰，張崧軒擔任召集人；李采真擔任總幹事。亞特蘭大春節園遊會行之有年，每年吸引6000、7000人次參與，廣受僑界及美國大眾歡迎，是瞭解及推廣中華文化最佳的活動，也是亞特蘭大僑界每年最隆重盛大的慶典。

春節園遊會舉辦地點在亞特蘭大僑教中心，地址為：5377 New Peachtree Rd., Chamblee, GA30341，電話：(770)451-4456。時間為2月10日及11日兩天，早上10時至下午4時。有關新年園遊會的最新消息請連結臉書 及二維條碼：facebook .com/lunarnewyearfestivalatlanta" target="_blank">https://www.facebook.com/lunarnewyearfestivalatlanta。

中華文化學校 農曆新年活動招募志工

●亞特蘭大中華文化學校(Chinese Culture School)將於2月10日、17日與24日的周末於石頭山舉辦一年一度的農曆新年活動，現正招募志工參與，共同為社區創造溫馨的節日氛圍。

義工任務包括協助活動、布置場地和文化攤位服務等。無需特定技能，只需熱心參與即可。期待您的加入，一同慶祝龍騰四海的農曆新年。

報名可上網：https://reurl.cc/qr58eR。