亞城都會區 慶新年活動登場

亞城今年雖然不會舉辦Peach Drop跨年倒數活動，但亞特蘭大地下城仍將自行舉辦桃子節慶祝新年。(Atlanta Peach Drop網站)

雖然今年亞特蘭大 並不會有Peach Drop倒數跨年，但仍有許多好去處可迎接新年。

●亞特蘭大地下城(Underground Atlanta)除夕桃子節慶(Peach Fest)

通常情況下，亞城會在亞特蘭大地下城舉辦Peach Drop活動，但今年該市取消該活動後，該場地決定自行處理此事，舉辦自己的桃子節。

活動將在Alabama St.舉行，將提供美食、飲料、音樂等。

網站：https://shorturl.at/deiTV。

●Atlanta Battery除夕狂歡

勇士隊之家今年將由Xfinity舉辦的第七屆年度慶典中迎接2024年。

慶祝活動將於31日下午6時開始。據網站稱，四次葛萊美(Grammy)入圍者萊默(Brady Rymer)將演出。

晚上8時，主持人將與孩童一起慶祝熱氣球 降落(balloon deop)活動。晚上9時，將會有煙火和五彩紙花來慶祝新年。

活動網站：https://shorturl.at/flsZ1。

●皇冠假日酒店亞城跨年派對

亞城的Crowne Plaza Atlanta Perimeter at Ravinia將舉辦一系列跨年活動，將有氣球降落、午夜祝酒、貴賓酒吧、喜劇表演等。

本次活動建議服裝為全黑。網路票價30元起，現場票價40元起。

購票網站：https://shorturl.at/fjwx0。

●Chick-Fil-A桃子盃

隨著密西西比大學(Ole Miss)和賓州州立大學(Penn State)在30日中午於梅賽德斯奔馳體育場(Mercedes Benz Stadium)的Chick-Fil-A Peach Bowl比賽中展開對決，球迷們也將在周六提前慶祝新年。

網站：https://shorturl.at/hmuAK。

●亞城兒童博物館 泡泡狂歡

亞特蘭大兒童博物館將舉辦泡泡狂歡活動，讓孩子們在不需熬夜下提前享受樂趣。

根據該館網站，博物館將提供友善的新年倒數活動，包括遊戲、音樂和爆破泡泡紙的手作活動等。

不同時間將會有三個不同的遊戲環節。非會員票價30元起。

網站：https://shorturl.at/kqtzB。

●石頭山兒童除夕慶祝活動

石頭山公園的孩童慶祝活動將比亞特蘭大兒童博物館稍晚一些。

當天公園開放時間為中午12時至晚上9時。晚上9時前，將有一場神奇的降雪和提前倒數及煙火秀。

網站：http://tinyurl.com/33v3y5b2。