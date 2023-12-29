我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

亞城都會區 慶新年活動登場

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
亞城今年雖然不會舉辦Peach Drop跨年倒數活動，但亞特蘭大地下城仍將自行舉辦桃子節慶祝新年。(Atlanta Peach Drop網站)
亞城今年雖然不會舉辦Peach Drop跨年倒數活動，但亞特蘭大地下城仍將自行舉辦桃子節慶祝新年。(Atlanta Peach Drop網站)

雖然今年亞特蘭大並不會有Peach Drop倒數跨年，但仍有許多好去處可迎接新年。

●亞特蘭大地下城(Underground Atlanta)除夕桃子節慶(Peach Fest)

通常情況下，亞城會在亞特蘭大地下城舉辦Peach Drop活動，但今年該市取消該活動後，該場地決定自行處理此事，舉辦自己的桃子節。

活動將在Alabama St.舉行，將提供美食、飲料、音樂等。

網站：https://shorturl.at/deiTV。

●Atlanta Battery除夕狂歡

勇士隊之家今年將由Xfinity舉辦的第七屆年度慶典中迎接2024年。

慶祝活動將於31日下午6時開始。據網站稱，四次葛萊美(Grammy)入圍者萊默(Brady Rymer)將演出。

晚上8時，主持人將與孩童一起慶祝熱氣球降落(balloon deop)活動。晚上9時，將會有煙火和五彩紙花來慶祝新年。

活動網站：https://shorturl.at/flsZ1。

●皇冠假日酒店亞城跨年派對

亞城的Crowne Plaza Atlanta Perimeter at Ravinia將舉辦一系列跨年活動，將有氣球降落、午夜祝酒、貴賓酒吧、喜劇表演等。

本次活動建議服裝為全黑。網路票價30元起，現場票價40元起。

購票網站：https://shorturl.at/fjwx0。

●Chick-Fil-A桃子盃

隨著密西西比大學(Ole Miss)和賓州州立大學(Penn State)在30日中午於梅賽德斯奔馳體育場(Mercedes Benz Stadium)的Chick-Fil-A Peach Bowl比賽中展開對決，球迷們也將在周六提前慶祝新年。

網站：https://shorturl.at/hmuAK。

●亞城兒童博物館泡泡狂歡

亞特蘭大兒童博物館將舉辦泡泡狂歡活動，讓孩子們在不需熬夜下提前享受樂趣。

根據該館網站，博物館將提供友善的新年倒數活動，包括遊戲、音樂和爆破泡泡紙的手作活動等。

不同時間將會有三個不同的遊戲環節。非會員票價30元起。

網站：https://shorturl.at/kqtzB。

●石頭山兒童除夕慶祝活動

石頭山公園的孩童慶祝活動將比亞特蘭大兒童博物館稍晚一些。

當天公園開放時間為中午12時至晚上9時。晚上9時前，將有一場神奇的降雪和提前倒數及煙火秀。

網站：http://tinyurl.com/33v3y5b2。

亞特蘭大 博物館 氣球

上一則

美國中文辯論隊、中興大學 探討動物政策

下一則

MARTA退役車廂 變身喬州人工島礁

延伸閱讀

付現金有折扣 改變消費者習慣

付現金有折扣 改變消費者習慣
加州跨年恐有雨雪陪伴 洛杉磯都會區今年雨量2倍於歷年

加州跨年恐有雨雪陪伴 洛杉磯都會區今年雨量2倍於歷年
惠譽：美88%都會區房屋超值1成 明年不會跌、再貴3%

惠譽：美88%都會區房屋超值1成 明年不會跌、再貴3%
亞城多所中文學校 春季班即日起報名

亞城多所中文學校 春季班即日起報名

熱門新聞

拉克羅斯威大校長高喬(左圖，右圖右)因與妻子威爾遜(右圖左)拍攝成人影片，遭校董會解雇。(拉克羅斯威大)

威大校長拍色情片遭解雇 反控校方侵害言論自由

2023-12-28 16:21
熟悉車子的人士說，只需要幾秒鐘時間，就可以竄改車子儀表版上的里程數。(pexels)

18萬哩變6萬哩 竄改二手車里程數騙局再現

2023-12-23 01:05
佛州今年春季通過法令，限制公立大學從七個國家那裡「接受個人或學校的資助，或參與合作或協議」。此規範已在佛州大學內引發困惑及爭議。(學校臉書)

禁中國留學生？新規引佛州大學內爭議

2023-12-22 12:24
伊州自然資源廳日前清除了破紀錄的入侵鰱魚。(伊州自然資源廳提供)

破紀錄 伊州清除75萬磅外來入侵鰱魚

2023-12-21 15:38
奧克拉荷馬小鎮比克斯比居民鄧克爾伯格今年聖誕節前自掏腰包，主動為整條街的鄰居房子安裝聖誕燈飾。(取自鄧克爾伯格Instagram)

1戶亮不如1條街亮 奧州小鎮男自費為全社區裝聖誕彩燈

2023-12-24 21:25
澤西市知名餐廳Iron Monkey將在12月31日結束營業。(取材自谷歌地圖)

疫後消費改變 新州多家餐廳停業

2023-12-21 12:32

超人氣

更多 >
讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品
存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己
南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死

南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死