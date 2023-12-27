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聖誕禮物想退換 掌握4技巧

記者王明心／北卡羅來納州報導
人們在聖誕節前瘋狂購買的禮物，可能會在聖誕節後被退貨。(Target臉書)
人們在聖誕節前瘋狂購買的禮物，可能會在聖誕節後被退貨。(Target臉書)

聖誕期間是個收送禮物的季節，但有些人不喜歡所收到的禮物，導致商店顧客服務處在聖誕節後常出現大批人潮退貨、退款、換貨。「消費者報告」(Consumer Reports)提供了四個退貨技巧，北卡洛麗WRAL電視台也提供消費者較常光顧商店的退貨期限。

1. 不要打開盒子：如果想退回商品，但原包裝不完整，尤其是電子產品，商家可能會收取退貨費用，通常是購買價格的15%或更多。其他商品如電腦軟體、CD和DVD，一旦打開包裝，除非產品有缺陷，通常無法退貨。

2. 保留禮品收據：確保不要將收據與包裝紙一起扔掉，商家通常會拒絕退換沒有收據的商品。如果沒有收據，或不想向送禮者索取，也許能獲得商店積點(credits)，儘管金額可能僅為該商品最近銷售的最低價。

3. 留意商店退貨政策，並注意時間限制：大商家通常允許大多數商品最多90天的退貨期，但對某些商品，退貨期可能會短得多。不過在假期期間，一些零售商會延長退貨日期，通常直到1月下旬。

對於線上購買的商品，注意商家是否設有實體店，並允許親自退貨，可避免重新包裝商品並支付退貨運費的麻煩。要留意如果是從第三方賣家購買商品，其退貨政策可能與零售商不同。

4. 帶上身分證：當親自退回物品時，可能會被要求出示駕照或其他政府頒發的身分證件。商家掃描並儲存身分證上的數據，以追蹤購物歷史記錄，並記錄退貨頻率、商品價值、無收據退貨頻率以及退貨間隔時間等因素。

洛麗WRAL電視台整理了一些消費者較常光顧的商店歲末購物退貨時間限制：

• 沃爾瑪(Walmart)：10月1日至12月31日間購買的大部分商品可在明年1月31日前退貨。

• 目標(Target)：1月24日前可退回電子產品和其他娛樂物品。

• 百思買(Best Buy)：退貨日為1月13日前。

• 亞馬遜(Amazon)：禮品卡需在1月31日前退回。

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