我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

美中經文會聖誕宴 菁英交流

記者王明心／北卡羅來納州報導
美中經濟文化協會(CAECA)舉辦聖誕餐會。(記者王明心／攝影)
美中經濟文化協會(CAECA)舉辦聖誕餐會。(記者王明心／攝影)

美中經濟文化協會(CAECA)日前舉辦聖誕餐會，新上任的董事會主席牛志文表示，該會明年將以協助華商在美發展為主要目標。

當天出席者除了董事會部分常董外，該會還邀請初來乍到的企業家和已在北卡深耕多年的不同領域精英，藉著餐宴互相交流。牛志文說許多來美發展的華商因語言和文化的障礙，遇到困難卻不知如何是好。

鑑於美國現在著眼「商品美國製」，他建議華商若把企業和工廠設在美國，錄用退伍軍人和出獄的犯人，因著聯邦對這兩者的就業輔導福利，薪資由老闆和政府各半分擔，不但節省開支，也不用面對關稅問題。

他說，該會2024年的目標就是協助這些華商不但在該地安全落地，且能落地生根。該會近來已經邀請20多個華商入會，計畫開發數十個中國項目，在該會的保駕護航下，順利在美投資獲利。

北卡州大副校長陳航表示很樂於參與華人社區有意義的活動，大家一起建立凝聚力。被稱為「北卡一姐」的黃莉清說定居北卡30多年，在此地發展旅遊業和餐飲業，深覺是個經商的好地方。凌志汽車總經理姚國勳歡迎大家與他討論汽車問題。南汝斌博士回憶他30年前帶著60元來美，從科學家生涯跨行到商業地產投資，見證美國夢的實現。

州議員劉廣亞說在美從政是能為華人出聲最有效的途徑，她的辦公室歡迎華二代前往實習。學生不斷獲大獎的鋼琴名師柯秀亭肯定音樂對培養下一代人文情懷的重要性。剛自成都搬到北卡四個月的任平打算繼續來美前的教育生涯，開設融匯中美、海納百川的學校。

當天在場者還有音樂家、醫師、律師、教授等，大家紛紛抒發在美奮鬥感言。最引人注目的是一身英挺軍服的西點軍校學生王婉瑩，她說很以身為華人為傲，覺得能同時在中美文化的熏陶下成長，非常幸運。

和牛志文一起主持餐會的創會董事長衛高榮說當天每位賓客都發言，晚宴和交流能讓大家盡興是他最大願望，祝福華人社區新年快樂，萬事如意。

餐會由新上任董事會主席牛志文(左)和創會董事長衛高榮共同主持。(記者王明心／攝影...
餐會由新上任董事會主席牛志文(左)和創會董事長衛高榮共同主持。(記者王明心／攝影)
部分致詞人士(左上起順時針)：陳航、黃莉清、姚國勳、南汝斌、劉廣亞、柯秀亭、任平...
部分致詞人士(左上起順時針)：陳航、黃莉清、姚國勳、南汝斌、劉廣亞、柯秀亭、任平、王婉瑩。(記者王明心／攝影)

北卡 華人 投資

上一則

華府台聯會改選幹部 吳貞慧當選新會長

下一則

芝加哥行業新亮點 生命科學預期將強勁增長

延伸閱讀

入室偷錢包還盜刷卡 日落公園警公布宵小照片

入室偷錢包還盜刷卡 日落公園警公布宵小照片
加州帝王縣鋰谷掀考察熱 華商有意投資

加州帝王縣鋰谷掀考察熱 華商有意投資
洛杉磯華商經貿聯誼會 辦聖誕尾牙祭

洛杉磯華商經貿聯誼會 辦聖誕尾牙祭
北卡潛力發掘座談：自我了解有助專業發展

北卡潛力發掘座談：自我了解有助專業發展

熱門新聞

熟悉車子的人士說，只需要幾秒鐘時間，就可以竄改車子儀表版上的里程數。(pexels)

18萬哩變6萬哩 竄改二手車里程數騙局再現

2023-12-23 01:05
伊州自然資源廳日前清除了破紀錄的入侵鰱魚。(伊州自然資源廳提供)

破紀錄 伊州清除75萬磅外來入侵鰱魚

2023-12-21 15:38
佛州今年春季通過法令，限制公立大學從七個國家那裡「接受個人或學校的資助，或參與合作或協議」。此規範已在佛州大學內引發困惑及爭議。(學校臉書)

禁中國留學生？新規引佛州大學內爭議

2023-12-22 12:24
奧克拉荷馬小鎮比克斯比居民鄧克爾伯格今年聖誕節前自掏腰包，主動為整條街的鄰居房子安裝聖誕燈飾。(取自鄧克爾伯格Instagram)

1戶亮不如1條街亮 奧州小鎮男自費為全社區裝聖誕彩燈

2023-12-24 21:25
澤西市知名餐廳Iron Monkey將在12月31日結束營業。(取材自谷歌地圖)

疫後消費改變 新州多家餐廳停業

2023-12-21 12:32
費城家庭收入中位數比十年前提高21%，達5萬7500元，但貧富差距正不斷擴大。圖為費城一處富裕社區的招租廣告。(美聯社)

費城貧富差距大 最富最窮社區家庭中位收入差10萬

2023-12-21 14:42

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？