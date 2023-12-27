美中經文會聖誕宴 菁英交流

美中經濟文化協會(CAECA)舉辦聖誕餐會。(記者王明心／攝影)

美中經濟文化協會(CAECA)日前舉辦聖誕餐會，新上任的董事會主席牛志文表示，該會明年將以協助華商在美發展為主要目標。

當天出席者除了董事會部分常董外，該會還邀請初來乍到的企業家和已在北卡 深耕多年的不同領域精英，藉著餐宴互相交流。牛志文說許多來美發展的華商因語言和文化的障礙，遇到困難卻不知如何是好。

鑑於美國現在著眼「商品美國製」，他建議華商若把企業和工廠設在美國，錄用退伍軍人和出獄的犯人，因著聯邦對這兩者的就業輔導福利，薪資由老闆和政府各半分擔，不但節省開支，也不用面對關稅問題。

他說，該會2024年的目標就是協助這些華商不但在該地安全落地，且能落地生根。該會近來已經邀請20多個華商入會，計畫開發數十個中國項目，在該會的保駕護航下，順利在美投資 獲利。

北卡州大副校長陳航表示很樂於參與華人 社區有意義的活動，大家一起建立凝聚力。被稱為「北卡一姐」的黃莉清說定居北卡30多年，在此地發展旅遊業和餐飲業，深覺是個經商的好地方。凌志汽車總經理姚國勳歡迎大家與他討論汽車問題。南汝斌博士回憶他30年前帶著60元來美，從科學家生涯跨行到商業地產投資，見證美國夢的實現。

州議員劉廣亞說在美從政是能為華人出聲最有效的途徑，她的辦公室歡迎華二代前往實習。學生不斷獲大獎的鋼琴名師柯秀亭肯定音樂對培養下一代人文情懷的重要性。剛自成都搬到北卡四個月的任平打算繼續來美前的教育生涯，開設融匯中美、海納百川的學校。

當天在場者還有音樂家、醫師、律師、教授等，大家紛紛抒發在美奮鬥感言。最引人注目的是一身英挺軍服的西點軍校學生王婉瑩，她說很以身為華人為傲，覺得能同時在中美文化的熏陶下成長，非常幸運。