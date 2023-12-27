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北卡州府設專案 確保聖誕老人送禮

記者王明心／北卡羅來納州報導
州長庫伯和NCEM官員日前一本正經的開會確保聖誕老人能安全到達北卡。(州長臉書)
州長庫伯和NCEM官員日前一本正經的開會確保聖誕老人能安全到達北卡。(州長臉書)

聖誕節習俗之一是孩子們收到聖誕老人的禮物。對此，北卡州政府還設立專案，確定聖誕老人會安全完成向北卡各地兒童送禮物的任務。政府高官如此一本正經「辦家家酒」令人莞爾，也為聖誕佳節增添了歡樂氣氛。

北卡州長庫伯(Roy Cooper)在聖誕節前與北卡緊急管理部門(NCEM)官員開會，決定密切監測聖誕老人接近北卡的進展，為其到來做好準備。庫伯表示「要確保聖誕老人能夠在一夜之間將禮物送到世界各地，需要詳細的計畫，精靈、馴鹿和政府官員之間的密切協調，以及一點聖誕魔法。我們要讓北卡的孩子們放心，盡力幫助聖誕老人在聖誕節到達他們身邊。」

NCEM主任威爾雷(Will Ray)保證該部門團隊會監控北卡領空，需要時為聖誕老人提供幫助。他說雖然聖誕老人在北卡已擁有數百年的送貨經驗，但該部門始終會為意外情況事先做好計畫，確保聖誕老人從北極到北卡的旅程順利。

該部門宣稱與北美航空航天防禦司令部(NORAD)聯繫，以獲取有關聖誕老人到北卡的旅途進展，緊急管理人員也隨時待命，為聖誕老人和他的馴鹿提供資源，包括糖果棒(candy canes)、牛奶、餅乾、熱可可、為馴鹿準備的新鮮胡蘿蔔。

他們也關注天氣預報，以幫助聖誕老人應付潛在惡劣天氣。他們確信，雪橇上應該有緊急物資包、溫暖的毯子、雨具、零食和其他必需品。

北卡 聖誕節 牛奶

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