我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口

近6個月內 喬州近15萬童失白卡資格

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
在因疫期間保障白卡政策取消的六個月內，喬州共有超過14萬9000名兒童失去白卡。(美聯社)
在因疫期間保障白卡政策取消的六個月內，喬州共有超過14萬9000名兒童失去白卡。(美聯社)

拜登政府的一份報告發現，喬治亞州是兒童非必要地失去「聯邦醫療補助」(Medicaid，俗稱白卡) 比率最高的州之一。在取消因疫期間保障白卡政策的頭六個月內，喬州共有超過14萬9000名兒童失去其白卡，其中許多人仍然符合資格。該州的健康倡導者對其重新確定白卡資格程序的方式表示擔憂。

喬州預算和政策研究所(Georgia Budget and Policy Institute)主任Leah Chan表示，此情況需要緊急關注。

「確保孩童獲得全面的白卡福利不僅是政策目標；這是對本州孩童福祉和家庭經濟安全的基本承諾。任何兒童都不應因為官僚障礙或可避免的原因而失去健保。」

直到2023年春末，聯邦COVID-19流行條款禁止各州將任何人從白卡名單中刪除。隨著命令的解除，各州須重新評估所有享有白卡者的資格。

在喬州，這意味著大約280萬成人和兒童現在須要提出申請才能續保。

截至11月，該州已處理了近110萬份白卡續約申請。

到目前為止，其中有38萬737人因「程序」而失去白卡資格，其中包括文書或郵件疏失，或錯過最後期限等「繁文縟節」。

聯邦衛生與公眾服務部(HHS)祕書長貝塞拉(Xavier Becerra)向兒童白卡終止率最高的九個州分別致信，其中包括喬州，呼籲他們「消除障礙，使不再符合白卡資格的家庭得以過渡到孩童健保計畫(CHIP)。」他也呼籲擴大白卡計畫，以確保每個人都能獲得負擔得起的保險，使其不會陷入保險缺口。

HHS的報告發現，白卡擴張與否與各州退出白卡人數有著重要關聯。

「尚未擴大白卡範圍的10個州—阿拉巴馬、佛州、喬州、堪薩斯、密西西比、南卡、田納西、德州、威斯康辛州和懷俄明州—其不再受保障的兒童及青少年人數，比擴大白卡的40個州和華府不再受保障的合計人數還要多。」

州長坎普(Brian Kemp)在接受WABE採訪時表示，目前不考慮根據《平價醫療法案》(Affordable Care Act)全面擴大醫療補助範圍。

他正推動該州的Georgia Pathways計畫，這是對白卡的有限度擴張，為完成工作、教育、志願服務等要求的低收入成年人提供保險。

但Pathways的推出進度緩慢，前三個月註冊人數少於1400人。

近日，坎普宣布從該州剩餘的《美國救援計畫法案》(American Rescue Plan Act)資金中，為州社區衛生部門和喬州人類服務部門提供超過5400萬元，以支持這些機構重新確定白卡申請人的處理程序。

這筆資金將有助於擴大白卡計畫的人員配置，改善客戶服務和資格篩檢，並增加明年為兒童提供醫療保障的努力。

官員們稱其為「喬州的解決方案，因為完成白卡重新確定工作的最後期限即將到來」，該工作將於2024年6月完成。

白卡 喬州 保險

上一則

暖化土壤變濕暖 聖誕樹種植更困難

下一則

拿今年比前年 多數家庭開銷增逾萬元

延伸閱讀

關鍵州民主黨人怕被拜登拖累 「選民對他就是無感」

關鍵州民主黨人怕被拜登拖累 「選民對他就是無感」
喬州公校員工年終獎金 坎普宣布發放1000元

喬州公校員工年終獎金 坎普宣布發放1000元
查塔胡奇河長期用水爭端 喬州、阿州提議解決

查塔胡奇河長期用水爭端 喬州、阿州提議解決
喬州共和黨選區重畫法案 坎普簽署

喬州共和黨選區重畫法案 坎普簽署

熱門新聞

熟悉車子的人士說，只需要幾秒鐘時間，就可以竄改車子儀表版上的里程數。(pexels)

18萬哩變6萬哩 竄改二手車里程數騙局再現

2023-12-23 01:05
伊州自然資源廳日前清除了破紀錄的入侵鰱魚。(伊州自然資源廳提供)

破紀錄 伊州清除75萬磅外來入侵鰱魚

2023-12-21 15:38
佛州今年春季通過法令，限制公立大學從七個國家那裡「接受個人或學校的資助，或參與合作或協議」。此規範已在佛州大學內引發困惑及爭議。(學校臉書)

禁中國留學生？新規引佛州大學內爭議

2023-12-22 12:24
奧克拉荷馬小鎮比克斯比居民鄧克爾伯格今年聖誕節前自掏腰包，主動為整條街的鄰居房子安裝聖誕燈飾。(取自鄧克爾伯格Instagram)

1戶亮不如1條街亮 奧州小鎮男自費為全社區裝聖誕彩燈

2023-12-24 21:25
澤西市知名餐廳Iron Monkey將在12月31日結束營業。(取材自谷歌地圖)

疫後消費改變 新州多家餐廳停業

2023-12-21 12:32
費城家庭收入中位數比十年前提高21%，達5萬7500元，但貧富差距正不斷擴大。圖為費城一處富裕社區的招租廣告。(美聯社)

費城貧富差距大 最富最窮社區家庭中位收入差10萬

2023-12-21 14:42

超人氣

更多 >
香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢