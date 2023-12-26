近6個月內 喬州近15萬童失白卡資格

在因疫期間保障白卡政策取消的六個月內，喬州共有超過14萬9000名兒童失去白卡。(美聯社)

拜登政府的一份報告發現，喬治亞州是兒童非必要地失去「聯邦醫療補助」(Medicaid，俗稱白卡 ) 比率最高的州之一。在取消因疫期間保障白卡政策的頭六個月內，喬州 共有超過14萬9000名兒童失去其白卡，其中許多人仍然符合資格。該州的健康倡導者對其重新確定白卡資格程序的方式表示擔憂。

喬州預算和政策研究所(Georgia Budget and Policy Institute)主任Leah Chan表示，此情況需要緊急關注。

「確保孩童獲得全面的白卡福利不僅是政策目標；這是對本州孩童福祉和家庭經濟安全的基本承諾。任何兒童都不應因為官僚障礙或可避免的原因而失去健保。」

直到2023年春末，聯邦COVID-19流行條款禁止各州將任何人從白卡名單中刪除。隨著命令的解除，各州須重新評估所有享有白卡者的資格。

在喬州，這意味著大約280萬成人和兒童現在須要提出申請才能續保。

截至11月，該州已處理了近110萬份白卡續約申請。

到目前為止，其中有38萬737人因「程序」而失去白卡資格，其中包括文書或郵件疏失，或錯過最後期限等「繁文縟節」。

聯邦衛生與公眾服務部(HHS)祕書長貝塞拉(Xavier Becerra)向兒童白卡終止率最高的九個州分別致信，其中包括喬州，呼籲他們「消除障礙，使不再符合白卡資格的家庭得以過渡到孩童健保計畫(CHIP)。」他也呼籲擴大白卡計畫，以確保每個人都能獲得負擔得起的保險 ，使其不會陷入保險缺口。

HHS的報告發現，白卡擴張與否與各州退出白卡人數有著重要關聯。

「尚未擴大白卡範圍的10個州—阿拉巴馬、佛州、喬州、堪薩斯、密西西比、南卡、田納西、德州、威斯康辛州和懷俄明州—其不再受保障的兒童及青少年人數，比擴大白卡的40個州和華府不再受保障的合計人數還要多。」

州長坎普(Brian Kemp)在接受WABE採訪時表示，目前不考慮根據《平價醫療法案》(Affordable Care Act)全面擴大醫療補助範圍。

他正推動該州的Georgia Pathways計畫，這是對白卡的有限度擴張，為完成工作、教育、志願服務等要求的低收入成年人提供保險。

但Pathways的推出進度緩慢，前三個月註冊人數少於1400人。

近日，坎普宣布從該州剩餘的《美國救援計畫法案》(American Rescue Plan Act)資金中，為州社區衛生部門和喬州人類服務部門提供超過5400萬元，以支持這些機構重新確定白卡申請人的處理程序。

這筆資金將有助於擴大白卡計畫的人員配置，改善客戶服務和資格篩檢，並增加明年為兒童提供醫療保障的努力。

官員們稱其為「喬州的解決方案，因為完成白卡重新確定工作的最後期限即將到來」，該工作將於2024年6月完成。