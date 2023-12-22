FASCA亞城分會慶歲末 頒發志工服務獎

當天與會的FASCA學員、導師以及來賓們。(記者林昱瑄／攝影)

海外青年文化大使(FASCA)亞特蘭大 分會日前在亞特蘭大僑教中心舉行了2023年歲末慶祝活動，同時也頒發2022-2023年志工服務獎(President's Volunteer Service Award)。

今年的志工服務獎，15歲以下的青少年(Teens)組別共計有12人獲金獎(gold)；16歲以上的Young Adults則有六位銅獎(bronze)、四位銀獎(silver)以及兩位金獎，各獲得志工服務獎狀。

當天，FASCA分會的幹部們及各表演小隊隊長也上台分享今年度工作成果。諮詢導師們也依照日前舉行的領導力及貢獻問卷結果，頒獎給得分最高的幹部以及各表演小隊的正、副隊長們。

僑教中心主任歐宏偉感謝FASCA諮詢導師、指導老師、家長及學員們，一年來的努力成果有目共睹，也祝福在座各位歲末年終平安愉快。

諮詢導師戴念華回顧了該分會成立三年多來的成長，第一年由導師主導培訓及演出活動，到第二年由家長組織，直到今年，幹部們協助計畫及運作每月培訓，演出活動也由各活動小隊的正副隊長負責組織，充分讓學員們在其中學習成長。

當天也有多個僑團代表與會，包括了美東南玉山科技協會、世華工商婦女企管協會亞城分會，以及台灣同鄉會等。 當天也頒獎給得分最高的幹部以及各表演小隊正副隊長。(記者林昱瑄／攝影)

當天學員們並表演了包括舞龍、舞獅、舞蹈、音樂以及扯鈴等多項節目。