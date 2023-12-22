我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「近萬平方呎、6臥室」金山今年最貴豪宅 3450萬元出售

本田宣布召修全球450萬輛車 燃油幫浦出包恐釀熄火

FASCA亞城分會慶歲末 頒發志工服務獎

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
當天與會的FASCA學員、導師以及來賓們。(記者林昱瑄／攝影)
當天與會的FASCA學員、導師以及來賓們。(記者林昱瑄／攝影)

海外青年文化大使(FASCA)亞特蘭大分會日前在亞特蘭大僑教中心舉行了2023年歲末慶祝活動，同時也頒發2022-2023年志工服務獎(President's Volunteer Service Award)。

今年的志工服務獎，15歲以下的青少年(Teens)組別共計有12人獲金獎(gold)；16歲以上的Young Adults則有六位銅獎(bronze)、四位銀獎(silver)以及兩位金獎，各獲得志工服務獎狀。

當天，FASCA分會的幹部們及各表演小隊隊長也上台分享今年度工作成果。諮詢導師們也依照日前舉行的領導力及貢獻問卷結果，頒獎給得分最高的幹部以及各表演小隊的正、副隊長們。

僑教中心主任歐宏偉感謝FASCA諮詢導師、指導老師、家長及學員們，一年來的努力成果有目共睹，也祝福在座各位歲末年終平安愉快。

諮詢導師戴念華回顧了該分會成立三年多來的成長，第一年由導師主導培訓及演出活動，到第二年由家長組織，直到今年，幹部們協助計畫及運作每月培訓，演出活動也由各活動小隊的正副隊長負責組織，充分讓學員們在其中學習成長。

當天也有多個僑團代表與會，包括了美東南玉山科技協會、世華工商婦女企管協會亞城分會，以及台灣同鄉會等。

當天也頒獎給得分最高的幹部以及各表演小隊正副隊長。(記者林昱瑄／攝影)
當天也頒獎給得分最高的幹部以及各表演小隊正副隊長。(記者林昱瑄／攝影)

當天學員們並表演了包括舞龍、舞獅、舞蹈、音樂以及扯鈴等多項節目。

亞特蘭大

上一則

抓錯搶匪 紐瓦克市與新州男80萬和解

下一則

喬州公校員工年終獎金 坎普宣布發放1000元

延伸閱讀

100女比85男 紐約、亞特蘭大等6城性別失衡最嚴重

100女比85男 紐約、亞特蘭大等6城性別失衡最嚴重
僑教中心過聖誕 主任扮聖誕阿姨還有溫馨親子共讀

僑教中心過聖誕 主任扮聖誕阿姨還有溫馨親子共讀
僑生赴台讀書 僑委會推百萬獎學金

僑生赴台讀書 僑委會推百萬獎學金
僑生返台念書 僑委會推高額獎學金 3/1前申請

僑生返台念書 僑委會推高額獎學金 3/1前申請

熱門新聞

呼吸道病毒病例增加，出現咳嗽症狀的人數也明顯上升。(pexels)

咳不停要吃什麼藥 芝加哥肺科醫生這樣說

2023-12-15 17:17
公牛緩緩跑入車站。(取自X)

列車時刻到點 進站的卻是…一頭牛？

2023-12-14 12:39
伊州自然資源廳日前清除了破紀錄的入侵鰱魚。(伊州自然資源廳提供)

破紀錄 伊州清除75萬磅外來入侵鰱魚

2023-12-21 15:38
澤西市知名餐廳Iron Monkey將在12月31日結束營業。(取材自谷歌地圖)

疫後消費改變 新州多家餐廳停業

2023-12-21 12:32
儘管今年亞特蘭大不會舉行Peach Drop倒數活動，該城依舊被WalletHub選為全美最適合迎接新年的城市第五名。(Atlanta Peach Drop網站)

慶新年最佳去處 亞城排第5、平價美食第1

2023-12-19 01:14
費城家庭收入中位數比十年前提高21%，達5萬7500元，但貧富差距正不斷擴大。圖為費城一處富裕社區的招租廣告。(美聯社)

費城貧富差距大 最富最窮社區家庭中位收入差10萬

2023-12-21 14:42

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決