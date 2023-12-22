禁中國留學生？新規引佛州大學內爭議

佛州今年春季通過法令，限制公立大學從七個國家那裡「接受個人或學校的資助，或參與合作或協議」。此規範已在佛州大學內引發困惑及爭議。(學校臉書)

本月，困惑及爭議開始在佛羅里達大學(University of Florida)教職員中蔓延，校園裡散播著暫時不要向七個「具疑慮國家」(countries of concern)研究生發出錄取通知的消息。

這七個國家包括中國、俄羅斯、伊朗 、北韓、古巴、委內瑞拉和敘利亞。其中中國是佛州 大學最大的留學生來源國。

該消息源於今年春季通過一項措施，限制佛州公立大學從七個國家那裡「接受個人或學校的資助，或參與合作或協議」，旨在防止中國共產黨對該州的公共機構施加影響。

根據紐約時報報導，目前尚不清楚該規範是否完全禁止公立大學聘用中國學生。然而近來佛州大學招生委員會開始審查明年研究生申請，教授們得到了不同指示，這在校內播下了不確定性的種子。

隨著中美關係日益緊張，越來越多共和黨領導的州對中國公民和實體實施了新禁令，其影響也隨之而來。研究人員擔心，這已經嚇跑了有才華的中國學生。

「這些學生擔心，來到佛州會受歧視，」該校生物資訊助理教授宋倩倩(音譯，Qianqian Song)說。

上周，佛州大學的教授們向該校領導層遞交一份請願書，呼籲在聘用國際研究人員方面制定更明確的指導方針。請願書稱，這關係到該校「作為頂尖大學的地位」。截至14日，已有300多名教職員在請願書上簽名。

佛州大學是所重要的研究型大學，尤其是在科學、技術、工程和數學領域。

佛州此一法案是州議會通過、旨在打擊中共影響力法案的一部分。根據規定，經負責監督州立大學的理事會批准後，可根據具體情況聘用學生，但目前尚不清楚該程序如何運作。

此規範中並未禁止佛州大學招收來自這七個國家的學生，但博士生通常會收到一份附帶的工作邀請，通常是研究或教學助理的職位。

教職員請願書中稱，該校每年秋季招收1000多名來自這七國的學生。2020年，有1100名學生(占該校研究生總數40%)來自中國，83名學生來自伊朗。

在等待進一步指示的同時，佛州大學的一些學術部門正考慮是否要對這七國的學生進行面試。計算機科學教授、該校教師工會主席西塔拉姆(Meera Sitharam)說，至少有一個委員會正在試圖釐清如何取消已發出的口頭錄取通知。

在全美，已有24個州提出或頒布了限制中國人購買土地、建築和房屋的立法，理由是擔心國家安全。

今年5月，佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)在簽署這項研究限制令的同時還批准了最嚴格的土地所有權禁令之一，禁止中國公民購買軍事基地或機場等關鍵基礎設施10哩內的房產。兩項法案都於7月生效。

「佛州正採取行動，反對美國最大的地緣政治威脅—中國共產黨，」德桑蒂斯在簽署這些法案時表示。

在共和黨領導的眾議院，有人提出恢復司法部的「中國計畫」，重點是關注在美國工作的研究人員，以打擊中國的間諜活動。這項計畫在去年被取消，因有人批評它阻礙科學研究，助長種族定調(racial profiling)。

民權倡導者表示，此類政策對國家安全威脅採取一刀切的做法，導致針對華裔和亞裔 的更多歧視。亞裔美國人學者論壇(Asian American Scholar Forum)執行主任Gisela Perez Kusakawa表示，佛州這項法律是「在美國的華裔移民和學生當中散布恐懼和尋找替罪羊」的又一個例子。