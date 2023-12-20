喬州卡布郡學區地圖涉歧視 聯邦法官判違憲令重畫

聯邦法官裁定，喬州卡布郡學區地圖似乎違憲並具歧視性，須在2024年選舉前重畫。圖為該郡學區校車。(美聯社)

一名聯邦法官裁定，喬治亞州第二大學校系統的卡布郡(Cobb)學區 地圖似乎違憲具有歧視，必須在2024年選舉前重畫。

聯邦地區法官羅斯(Eleanor Ross)日前禁止了該郡學區現所使用，由現任董事會四名共和黨 成員支持的地圖。她表示，該地圖「很可能是違憲的種族不公正畫分」。

該委員會的一名律師表示將上訴。

羅斯命令州議員在1月10日前重新繪製學區，但除非州長坎普(Brian Kemp)下令召開特別會議，否則不太可能實現。議員們要到1月8日才會開會，正常的立法規則不允許法案在三天內通過。

這意味著羅斯最終可能會強制重畫學區，或者接受原告、卡布郡部分居民和自由主義傾向的政治團體所提出的地圖。該學區董事會的四個席位將於2024年進行選舉。

美聯社報導，任何新地圖都可能擾亂共和黨目前在該校董會中的4比3多數席位。近年來，這個擁有10萬6000名學生的學區因政治衝突而陷入分裂，共和黨多數派經常將自身的意願強加於三名民主黨議員的抗議之上。

代表原告的南方貧困法律中心(Southern Poverty Law Center)律師溫查庫爾(Poy Winchakul)表示，法院判決是投票權的一次勝利。「公平學區對於民主進程至關重要，並確保卡布郡有色人種選民在學校擁有平等的發言權。」

該訴訟指控共和黨非法將非裔和西班牙裔選民塞進亞特蘭大 郊區南部的三個地區，從而鞏固共和黨對其餘四個地區的控制。

羅斯同意了，他發現繪製此地圖者過度依賴種族。

這起訴訟不太尋常，因為學區原先也是被告，但稍晚被除去，使得被告僅剩下卡布郡選舉登記委員會(Board of Elections and Registration)。該機構與郡委員會一樣由民主黨而非共和黨控制，並決定庭外和解。此和解決定為羅斯的命令奠定了基礎，促使校董會在10月指責選委會與「左翼政治活動人士」勾結，給予他們「相當大且不適當的影響力來干擾合法設立的」學區。

亞特蘭大憲法報(AJC)發現，校董會已花費超過100萬元來為這起訴訟辯護。

該地區的律師Ben Mathis告訴瑪瑞埃塔日報(Marietta Daily Journal)，他相信美國第11巡迴上訴法院會偏向目前的學區地圖，並將考慮該地圖並未違法的主張。