喬州卡布郡學區地圖涉歧視 聯邦法官判違憲令重畫
一名聯邦法官裁定，喬治亞州第二大學校系統的卡布郡(Cobb)學區地圖似乎違憲具有歧視，必須在2024年選舉前重畫。
聯邦地區法官羅斯(Eleanor Ross)日前禁止了該郡學區現所使用，由現任董事會四名共和黨成員支持的地圖。她表示，該地圖「很可能是違憲的種族不公正畫分」。
該委員會的一名律師表示將上訴。
羅斯命令州議員在1月10日前重新繪製學區，但除非州長坎普(Brian Kemp)下令召開特別會議，否則不太可能實現。議員們要到1月8日才會開會，正常的立法規則不允許法案在三天內通過。
這意味著羅斯最終可能會強制重畫學區，或者接受原告、卡布郡部分居民和自由主義傾向的政治團體所提出的地圖。該學區董事會的四個席位將於2024年進行選舉。
美聯社報導，任何新地圖都可能擾亂共和黨目前在該校董會中的4比3多數席位。近年來，這個擁有10萬6000名學生的學區因政治衝突而陷入分裂，共和黨多數派經常將自身的意願強加於三名民主黨議員的抗議之上。
代表原告的南方貧困法律中心(Southern Poverty Law Center)律師溫查庫爾(Poy Winchakul)表示，法院判決是投票權的一次勝利。「公平學區對於民主進程至關重要，並確保卡布郡有色人種選民在學校擁有平等的發言權。」
該訴訟指控共和黨非法將非裔和西班牙裔選民塞進亞特蘭大郊區南部的三個地區，從而鞏固共和黨對其餘四個地區的控制。
羅斯同意了，他發現繪製此地圖者過度依賴種族。
這起訴訟不太尋常，因為學區原先也是被告，但稍晚被除去，使得被告僅剩下卡布郡選舉登記委員會(Board of Elections and Registration)。該機構與郡委員會一樣由民主黨而非共和黨控制，並決定庭外和解。此和解決定為羅斯的命令奠定了基礎，促使校董會在10月指責選委會與「左翼政治活動人士」勾結，給予他們「相當大且不適當的影響力來干擾合法設立的」學區。
亞特蘭大憲法報(AJC)發現，校董會已花費超過100萬元來為這起訴訟辯護。
該地區的律師Ben Mathis告訴瑪瑞埃塔日報(Marietta Daily Journal)，他相信美國第11巡迴上訴法院會偏向目前的學區地圖，並將考慮該地圖並未違法的主張。
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