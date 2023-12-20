北卡潛力發掘座談：自我了解有助專業發展

主講人Jim Reklis和北卡華人企業協會董事會秘書長程燦東(右二)、後勤主任孔小美(左一)，及義工徐紅合影。(記者王明心／攝影)

北卡華人 企業協會(NCCBA)日前在北卡三角科研園區舉行午餐座談會，邀請領導力教練瑞克里斯(Jim Reklis)舉辦自我潛力發掘工作坊，希望幫助與會者增強自我意識，提高專業發展和影響力。

講座由該會組織主任韓琳娜主持。瑞克里斯介紹自己曾擔任牧師32年，深覺分享福音、深耕教會，和創業及發展企業有很類似之處，退休 後以自己在關係培養和發掘個人和團隊潛力的長處，開設顧問公司，協助企業培養有影響力的領導者。

他說所謂成功並不是賺大錢、開好車，而是對自己有信心。這份自信來自良好的自我發現，而這份察覺能力來自對自己優勢和劣勢、機會和威脅的了解，從而獲得個人和專業的成就。

他以DISC將個性分為主導型(dominant)、影響型(influencing)、穩定型(steady)、兼容型(compliant)。主導型的優點是有決心、善管理，但缺乏耐心、不敏感，不喜歡效率低下、優柔寡斷的人。影響型的人有說服力、熱情、有趣，但注意力不常久、後續力低，不喜歡複雜情況和例行公事。穩定型的人善傾聽、能與團隊合作，堅持到底，但易過度敏感、不樂於改變，不喜歡不敏感、不耐煩的人。兼容型的人善於計畫、行事有條理，但傾向於完美主義、好挑剔，不喜歡混亂、不得體的情況。

瑞克里斯讓與會者完成一份自我省察問卷，從積分中計算出自己屬於哪種類型，再由同類型的人組成小組、討論有關個性上的問題，進而更加了解自己個性。