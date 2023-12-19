僑委會擴大海外布局 在美新設14所「台灣華語文學習中心」

中華民國 (台灣)僑委會日前發布2024年21所「台灣華語文學習中心」新設置名單，包含美國14所、義大利 2所及英國、比利 時、西班牙、波蘭、荷蘭各1所。

僑委會表示，為擴大經營海外華語文市場，分享具台灣特色的正體華語文教學，僑委會訂定「海外華語文學習深耕計畫」以美國及歐洲為主要地區，運用僑民與僑教網絡成立「台灣華語文學習中心」(Taiwan Center for Mandarin Learning,TCML),招收當地社區母語非華語的族裔人士，三年來已有超過5000人次學習華語，展現具體的推動成效。

今年海外僑校(團)踴躍申請新設置「台灣華語文學習中心」，經僑委會召開審查會議，考量整體華語文市場布局、區域代表性及經營能力等因素，共核准美國聖迪瑪斯慈濟人文學校、聖地牙哥中華學苑、愛恩中文學校、天樂語文學校、慈濟聖馬刁人文學校、華府慈濟人文學校、慈濟長島教育中心、匹茲堡慈濟人文學校、平原中華文化中心、休士頓臺灣松年學院、達拉斯光華中文學校、佛光山達拉斯人文學校、阿肯色州台灣同鄉會、台塑中文學校、義大利台灣交流協會、台灣在義大利文化協會、英國台灣佛教慈濟基金會英國聯絡處、比利時華語協會、西班牙馬德里華僑學校、波蘭台灣文化語言交流協會、荷蘭南荷台灣(廠商)聯誼會等21所僑校(團)於明年新成立「台灣華語文學習中心」。

僑委會自2021年試辦「台灣華語文學習中心設置計畫」，至2023年已設立66所,分布於美國54所，英國、德國及法國各2所，另奧地利、愛爾蘭、瑞典、匈牙利、捷克及比利時各1所，2024年將再有21所加入，台灣華語文學習中心推廣體系將更加完整。

近年各地台灣華語文學習中心課程已陸續吸引當地企業、政府合作開班授課，相關成果獲得美國在台協會(AIT)的肯定與支持,期盼透過台灣華語文學習中心將台灣華語文之美推廣至海外各地，深入歐美主流社區分享台灣華語文教育，不僅提供主流社會成年人士學習具台灣特色華語文的機會，並邀請學華語之歐美青年到台灣參加青年營隊、語文班、觀摩團與英語服務營，更直接體驗台灣的文化與生活，藉此推動雙向文化交流和語言學習，也協助達成「2030雙語政策」之目標。