查塔胡奇河長期用水爭端 喬州、阿州提議解決

喬治亞州和阿拉巴馬州州長宣布，正協議解決查塔胡奇河(Chattahoochee)的水流長期爭端。圖為位於喬州哥倫布市(Columbus)附近City Mills水壩的查塔胡奇河。(美聯社)

喬治亞州和阿拉巴馬州 正提議解決查塔胡奇河(Chattahoochee)水流長期爭端，但該協議將不會解決佛羅里達州團體對最終流入阿巴拉契科拉河(Apalachicola)水量的反對意見。

喬州 州長坎普(Brian Kemp)和阿州州長艾維(Kay Ivey)日前表示，將要求美國陸軍工程兵團(U.S. Army Corps of Engineers)批准計畫，以保證喬州哥倫布市(Columbus)和阿州東南部的最低水流量。他們還希望兵團確認塞米諾爾湖(Lake Seminole)的最低水位，該湖將查塔胡奇河和弗林特河(Flint)的水排入佛州 阿巴拉契科拉河。

此協議可能會結束阿州對兵團的訴訟，因該團在2017年改變了查塔胡奇河水壩的運作方式，包括亞特蘭大東北部的拉尼爾湖(Lake Lanier)。該湖和查塔胡奇河下游部分是亞城都會區大部分地區的主要供水系統。

由於擔心亞城不斷增長的人口會耗盡所有上游的水而幾乎沒有留給下游，導致阿巴拉契科拉-查塔胡奇-弗林特系統和阿州-庫薩-塔拉普薩系統(Alabama-Coosa-Tallapoosa system)間用水訴訟近25年，該系統從喬州流出，流向阿州的大部分地區。

針對查塔胡奇河的訴訟也包括塞米諾爾湖下游阿巴拉契科拉洪氾區的環境問題以及阿巴拉契科拉灣曾經興盛的牡蠣漁業的崩潰。

該協議將首次保證哥倫布的最低水流量，以為當地和阿州鳳凰市(Phenix City)的用戶供水。最低水流量也將間接改善阿州尤福拉(Eufaula)Walter F. George湖的水位，以及阿州哥倫比亞市(Columbia)的最低流量。

艾維說，這項提議將為阿州提供長期保證，在乾旱時期，州民將受到保護。

對於喬州來說，在該州贏得了稍早保證亞城都會區有權取用拉尼爾湖水的重大勝利後，此舉又消除了一項訴訟挑戰。

坎普表示，查塔胡奇河是喬州西南部的命脈，此提案將使州民和企業能確定其商務和休閒所需水流，並將結束當前與亞城都會區拉尼爾湖供水有關的問題。

亞城地區委員會資深水政策顧問齊奇(Katherine Zitsch)表示，在研究了該協議的環境影響並聽取公眾意見後，工程兵團應能夠在一年內就該提案做出決定。

阿州日前表示，將暫停向美國第十一巡迴上訴法院(11th U.S. Circuit Court of Appeals)提起、目前尚等待裁決的訴訟。如果兵團拒絕這筆協議，訴訟可能會重新開始。

此協議給喬州帶來了一些風險。在乾旱期間，拉尼爾湖和西點湖(West Point Lake)的水壩可能需要釋放更多的水，以維持能保證乾旱水準的流量。

齊奇和其他人認為此舉將無大礙，因亞城都會區在節約用水上取得了長足進步，儘管人口增加了46%，但取水量自2000年以來基本上保持不變。

儘管這筆交易對喬州和阿州來說可能是雙贏，但國家野生動物聯合會(National Wildlife Federation)、佛州野生動物聯合會(Florida Wildlife Federation)以及阿巴拉契科拉灣和河流守護者(Apalachicola Bay and Riverkeeper)表示，將繼續向聯邦法院對工程兵團提出上訴。他們認為，該機構從未正確考慮其水管理計畫對於淡水流量的環境影響。

阿州針對阿拉巴馬-庫薩-塔拉普薩系統的訴訟也在繼續，訴訟重點是亞城西北部阿拉圖納湖(Allatoona Lake)的水的使用方式。