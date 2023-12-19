慶新年最佳去處 亞城排第5、平價美食第1

儘管今年亞特蘭大不會舉行Peach Drop倒數活動，該城依舊被WalletHub選為全美最適合迎接新年的城市第五名。(Atlanta Peach Drop網站)

根據個人財務網站WalletHub的分析，儘管亞特蘭大 今年不會舉辦Peach Drop，但該城仍然是全美迎接新年的最佳地點第五名。

為確定慶祝新年的最佳地點，該網站從三個關鍵維度對全美人口最多的100個城市進行了比較：娛樂和美食、成本、以及安全性和可及性；然後使用26個相關指標評估這些維度，每個指標以100分制評分，滿分為100分。

亞特蘭大以總分67.03排名第五，第一至四名分別為：奧蘭多、聖地亞哥、紐約和拉斯維加斯。

亞城在娛樂和美食方面排名第八，在成本方面排名第68，在安全和可及性方面排名第66。

亞城其他細項排名為：

●平價美食排名第一

●合法燃放煙火排名第一

●步行能力排名第37

●餐廳用餐花費排名第51

WalletHub分析師哈佩(Cassandra Happe)解釋，在選擇哪個城市度過新年時，重要因素包括活動可容納的人群規模、預計天氣等，最大的擔憂是成本。酒店和餐廳可能會在假期大幅哄抬價格，這給已經受到通膨沉重打擊的人們的荷包帶來額外壓力。

亞特蘭大也是全美國最有趣的五個城市之一，因此民眾在2024年應該不會在該地覺得無聊。