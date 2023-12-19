74年傳統結束 亞城梅西百貨取消聖誕樹點燈

位於亞特蘭大 的萊諾克斯廣場(Lenox Square)裡的梅西百貨 (Macy's )決定取消年度聖誕大樹點燈活動(Great Tree Lighting)，這是自1948年開始的74年聖誕傳統的結束。該決定是在亞城選擇停辦另一項著名跨年活動Peach Drop後所宣布的。

梅西百貨的聖誕樹點燈活動是幾代人節日的珍貴回憶。這項傳統始於亞城市中心的里奇百貨(Rich's department store)。1991年當該店關閉後，它搬到了亞特蘭大地下城(Underground Atlanta)。2000年，它再度移師至萊諾克斯廣場。

梅西百貨因新冠流行而暫停了2020年的節日活動，並決定於2021年取消了另一項歲末節日傳統—粉紅豬普里西拉(Priscilla the Pink Pig)。

粉紅豬遊樂設施於1953年在里奇百貨開始營運，並在埃格爾斯頓醫院(Egleston Hospital)短暫停留過。2003年，普里西拉搬到萊諾克斯廣場，位於梅西百貨的上層停車場。孩子們可和父母乘坐火車上，閱讀一本真人大小的故事書，其中有粉紅豬和其他角色。

梅西百貨尚未透露是什麼原因導致這次他們決定結束聖誕樹點燈的傳統。