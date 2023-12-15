事故上升、竊盜嚴重…喬州汽車保費1年內漲22%

2022年至2023年間，喬州的汽車保險費率上漲了22%。(美聯社)

根據MarketWatch的一份新報告發現，2022年至2023年間，喬治亞州的汽車保險 費率上漲了22%，平均為每年增加356元，或每月增加30元。此一上升幅度高於全美30個州。

該研究將喬州 汽車保費 成本上升歸因於以下幾點：

●事故率上升

車禍是車險公司最大的理賠來源。在喬州，過去幾年事故發生率顯著上升。根據美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)，2019年至2021年間，喬州每百萬哩行駛的交通死亡人數增加了35.4%。這意味著保險公司需要支付更多的費用，通常也會透過收取更高的保費來彌補此一損失。

●汽車竊盜嚴重

竊盜是保險公司大金額理賠的另一個來源。汽車在被盜的過程中常受到損壞，甚至完全毀損。在某些情況下，失竊車輛未被找到，並被註銷為全損(total loss)。

根據保險資訊研究所(Insurance Information Institute)的數據，喬州在全美汽車竊盜案排名第10：2022年有2萬6238起。

●昂貴的汽車零件

近幾年以來，全美各地的汽車維修成本大幅上漲。根據美國勞工統計局的數據，2019年至2022年間，汽車維修和保養成本增加了21.4%，增加了保險公司的理賠支出成本。

Concierge Insurance Group的保險經紀人Rob Young說，喬州的保險公司近年都在虧損。他也預期喬州的車險費率在2024年可能會持續上漲。

他建議民眾若想要降低保費，可以貨比三家尋找更便宜的保險方案、尋找保險公司提供的特殊折扣，或考慮換輛更小或更便宜的車，但也務必小心駕駛，避免違規。

完整報告可查閱：https://shorturl.at/xBX13。