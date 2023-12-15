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喬州明年經濟放緩增1.1% 降幅低於全美

【亞特蘭大訊】
喬州經濟及工作成長
喬州經濟及工作成長

由於利率上升、通貨膨脹延續，商業房地產貶值等多重減速因素，喬治亞州經濟將在新的一年放緩。根據喬治亞大學(UGA) Terry商學院的年度預測，儘管喬州經濟增長減慢，但降幅將低於全美其他州別。

Terry商學院院長艾爾斯 (Ben Ayers)12日在喬治亞水族館向近600人的午宴人群發布預測：喬州和美國的經濟增長都將持續，喬州經濟將增長1.1%，但失業率將上升，就業崗位數量僅增長0.7%，不到2023年增幅的一半。

「喬州將經歷經濟放緩，但好消息是，我們預計不會出現衰退。」艾爾斯說明，並不是說經濟衰退是不可能的，「經濟衰退的可能性是三分之一。但我們預測軟著陸(soft landing)的可能性更大。」

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，美聯儲旨在抑制通膨的加息行動，使得家庭和企業的借貸成本變得更高。近期，通膨出現下降，卻仍高於美聯儲的預期。

另外，高漲的房貸利率，讓房產市場寒意連連。根據預測，即使市場上待售房屋並不多，明年平均房價仍有可能下降。由於許多人至少有部分時間進行遠端工作，辦公室的空置率正在上升。

這種情況威脅到為房地產開發提供貸款的銀行。如果情況繼續，可能會引發類似於2007-2009年導致經濟陷入深度衰退的金融危機。

喬州經濟面臨的最大危險，可能來自遙遠的地緣政治事件，比如烏克蘭戰爭或擴大的中東戰爭。這些事件擾亂了石油運輸並導致能源價格飆升。然而喬治亞大學預測，除非此類危機失控，否則喬州的經濟應能避開災難。

艾爾斯表示，經過幾年的高就業與和加薪進程，幾乎所有公司以及消費者都會見到成長減緩，但不會有負增長。「我們預計逾期付款(late payments)和破產將會增加，但也只會是疫情前的水準。」

艾爾斯說，喬州總體上具有活力優勢。這些優勢在於，人口持續增長，州和聯邦政府為製造業創造就業的投資激增，特別在電動車的生產和零件方面。

當天演講的還有CIBC資本市場首席經濟學家申菲爾德(Avery Shenfeld)。他表示，事實證明美國家庭具有韌性，仍持續消費，且近幾個月來家庭收入絕大多數超過了通膨。(王崇剛)

喬州 就業 房地產

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