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7000喬州人遭拖欠工資 總額超過220萬

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

旨在保護各地勞工的美國勞工部旗下的工資及工時部門(Wage and Hour Division, WHD)數據指出，全美各州都有勞工遭到被雇主拖欠工資。在喬治亞州，共有7000多人遭到雇主積欠工資，總金額超過220萬元。

電視頻道Channel 2 Action News報導，在這些工人中，有946名是亞特蘭大居民，企業雇主共積欠他們43萬7942元。

亞特蘭大是喬州拖欠工資的勞工數目最多的城市，其積欠工資金額也最多。

雖然亞特蘭大在喬州的城市遭拖欠工資人數和拖欠總額中名列前茅，但它並不是喬州遭拖欠薪水勞工最多的地方。

在厄里郡(Early)，共有1446名工人被拖欠工資，但拖欠總額僅3萬56元。

WHD保留了一個網路資料庫，供人們搜尋可能遭到拖欠的工資：https://www.dol.gov/agencies/whd/wow。

在該網站上，勞工可以輸入雇主名稱和州名，尋找自己是否有遭拖欠的工資。

WHD網站表示，該部門負責執行美國的勞工法。當發現違規行為時，該部門通常會代表員工追回拖欠的薪水，並盡一切努力找到並通知所有遭拖欠工資的員工。如果未能找到這些員工，該部門將保留這些拖欠的工資三年，同時持續尋找其原主。三年後，若仍未能找到原主，WHD會將錢轉至美國財政部。

勞工部 喬州 亞特蘭大

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