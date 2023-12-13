助亞裔參政議政 北卡MOVENC PAC成立

MOVENC PAC舉行成立大會，由旗袍秀開場、李悅祺(Clare Lee)領唱美國國歌，中間穿插青少年時事辯論。(記者王明心／攝影)

北卡 第一個由華人 創立，致力協助亞裔 參政議政的基金平台MOVENC PAC(Margin of Victory Empowerment Fund, Political Action Committee)日前在莫里斯威爾(Morrisville)成立，宗旨是鼓勵亞裔公民參與，在各級政府中促進亞裔聲音，並支持在聯邦、州和地方選舉中捍衛亞裔利益的候選人。

該會網站指出其為一不隸屬於任何政治團體，也不受任何政治團體控制的非營利組織。亞裔選票日益成為選舉制勝因素，該會期望能成為北卡及其他地區的勝出助力，使亞裔選票成為美國政治中不可忽視的力量，一起建立包容、機會均等的社會。

成立大會由周薇、朱墨軒共同主持。大會開始前，先由北卡旗袍協會會員表演艷光照人的旗袍秀，再由10年級學生李悅祺(Clare Lee)領唱美國國歌。該會創始人穆淑雲表示華人的政治參與度極低，但近年來的亞裔仇恨和排華土地法案都讓人深覺華人有必要在政治上主動出擊。她舉2013年華人對談話性節目主持人Jimmy Kimmel的抗議活動，及2016年對華裔警員被不公判決的全美抗議遊行為例，表示團結就是力量，成立一個長期穩定推動華裔參政的平台勢在必行。她介紹目前董事會成員除了她，還有顧泓彬、李新蘭、徐雙雙、楊堃。

另一位創始人是前教堂山議員顧泓彬。她說當初從政純粹是為了讓華人聲音被聽見，那次競選是大家共同的征戰。她就該會將向外連結、發展領導力、 培養下一代參與、市政參與和選舉等方面，做了詳細解說。

曾擔任美國華裔總統候選人籌款主席的孫曉光表示自己就是上述兩個抗議活動的發起人之一，回憶自己政治活動生涯從為候選人擺攤開始，發現對選情最有影響力的環節是募款，而他從楊安澤選舉基金從最初7萬到最後1400萬元中，看到華人的希望，相信如果PAC能籌到100萬元，將會對美國政治產生重大影響。

北卡州議員劉廣亞簡短介紹她對北卡禁止不友善(hostile)國家購地法案的認識。在佛州組織抗議排華買房法案的律師，佛州亞裔維權聯盟FAAJA的初創人及會長金美聲說，經過這次抗爭，深覺華人投票、捐款、與政界建立關係，甚至直接參政的重要性。她說這些既是當務之急，也是長期努力，而PAC的功能就在此。

當天有華裔青少年組隊，就限制外國人購買土地法案(Alien Land Law)進行辯論。參與學生說明事件背景、申論己見、進行質詢和答辯。美國亞太裔公共事務聯盟南北卡分會(APAPA Carolinas)會長朱超威讚賞他們能排除己見，公平提供正反兩方看法，也分享他參與抗議南卡排華土地法案的經驗，肯定在參政上紮根、自強、建立PAC平台的重要性。

著名社會活動家、美國華人全國委員會(UCA)主席薛海培無法到場，在視頻中指出很少華人參政議政，政治影響力弱。希望PAC能為華人在美開拓一條從政之路。南北卡華人工商總會(CCCC)會長王晴感謝董事會五位幹事的勇氣和擔當，表示近年來不只華人參政大有突破，各級候選人也常希望能代辦籌款會，可見對華人選票的重視。他鼓勵華人用「注力、群力、合力、借力」來凝聚社區，提升南北卡華人的政治影響力。