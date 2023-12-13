銀行帳戶被駭 北卡華人損失慘重

詐騙手法層出不窮，錢存在銀行或許也不能保證安全。日前北卡三角地區有華人的銀行帳戶被駭，其存款遭移花接木買賣股票。儘管這些股票仍在其名下，但實際現值已估計讓苦主損失近10萬元，銀行對此至今無法提出解決方法。

受害的董姓民眾說，自己在W銀行有存款和支票帳戶，在M投資 基金公司有股票買賣帳戶，兩方並不相通。

數月前，W銀行來信通知其帳戶餘額不夠，他才發現帳戶被駭客 侵入，在該行以他的名義開了另一個投資經紀帳戶。前後兩周內，每次以幾百元這種不易引起銀行注意的額度，將錢從原帳戶移至新帳戶，接著買了幾萬張不值錢的低價股，而他卻從未收過任何通知。

他向銀行申訴不曾開設此投資帳戶，銀行卻回覆所有操作都來自同一IP，一切合法，要他另外補足原帳戶缺額。他要求操作者的IP位址和股票買賣通知卻無下文。

因帳戶被凍結，董先生無法得知餘額，只能查看存戶資料(profile)，驚見多了一個沒見過的電話。他向銀行反應，得到答覆依舊如昔。此案輾轉在銀行數個部門，最終銀行只寄來厚厚一疊股票交易紀錄，稱已確認非銀行過錯，「本案終結」。

為何駭客要用他的錢「為他」買股票？董先生說，從買的都是不值錢、沒前景的小股來看，自己應成了別人炒股的犧牲品。駭客可能預先低價購入股票，「借用」受害者的錢把這些股票價值炒高後，再全數出售賺取差額，而這些不知情的無辜「韭菜」，只拿到了一堆現值一股不到一分錢的股票。

在申訴過程中，他曾接到一個自稱M公司來電，詢問帳戶一切可好，他以為是例行公司問候電話，回說一切都好。之後覺得不對勁，上網去查，駭然發現該帳戶已被凍結，帳戶內原本的股票都被賣掉。

經申訴，M公司稱曾用IP位址和電話向對方確認無誤，但該IP的提供廠商董先生從未使用過，電話也是他一年多前已停用的號碼。M公司指稱他們已做了確認手續，過錯不在他們，之後不再答覆。

董先生從在證券 界工作的親人處得知，在其帳戶被凍結(disabled)那天，M公司也全面凍結了所有帳戶，可見公司已發現異常，受害人絕不只他一人。

除了向銀行和投資公司申訴，董先生也報了警，但警方答覆須知道損失金額才能進行調查，後來又說此事涉及個人投資，無法受理。在向涉案銀行和公司投訴無門後，經州法院法律援助部門(legal support dept.)指點，董先生轉向證券交易委員會(SEC)投訴，目前剛完成申請程序，還在等待下一步消息。

董先生說這兩個帳戶隸屬不同公司，但可能遭同一駭客侵入，同時在兩個銀行股票帳戶內操作。回首這幾個月，董先生暈頭轉向筋疲力盡，希望其他人不要經歷同樣的事。他提醒大家要常更換用戶密碼、電腦安裝防毒軟體，並常上網查看銀行帳戶明細，及時杜絕情況惡化。