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狩獵傷亡增 北卡官員籲留意槍枝安全

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡本狩獵季已有5人因持槍狩獵而死亡，今年迄今有14起狩獵相關傷害事件。(NCWRC臉書)
北卡本狩獵季已有5人因持槍狩獵而死亡，今年迄今有14起狩獵相關傷害事件。(NCWRC臉書)

北卡野生動物資源委員會(NCWRC)執法部門表示，今年與槍枝相關、涉及嚴重傷害和死亡的狩獵事件增加，提醒獵人在狩獵或使用槍枝時注意安全。

該部門稱，本狩獵季到目前為止，已有5人因持槍狩獵而死亡，超過過去三個季節的總和。2023年迄今已發生14起狩獵相關傷害事件，其中11起涉及槍枝。

根據國際獵人教育協會(IHEA)的數據，北卡擁有60萬3995名持有執照的獵人，在全美排名第七。許多槍傷都是由於獵人未能正確識別目標，把其他獵人誤認為獵物，或不小心使用槍枝導致自傷所造成。

該部門提供以下槍枝使用安全規則，期望能減少狩獵意外事件：

1. 扣下板機前，先清楚確定目標。

2. 始終將槍械指向安全方向。

3. 將每枝槍視為已上膛，切勿假設還未上膛。

4. 使用雙筒望遠鏡而不是步槍瞄準鏡來辨識目標。

5. 非準備射擊前，將手指遠離扳機護罩並離開板機。

6. 確定目標和其前後沒有房屋、車輛、電線、牲畜或人。

7. 狩獵時避免飲酒和吸毒，因為它們可能會影響判斷力。

8. 按要求遵守火焰橙色法律(blaze orange laws)。

該部門的官員瓊斯(Capt. Branden Jones)提醒，獵人要讓別人知道行蹤和大概的返回時間。為了減少狩獵意外事件，NCWRC提供基礎獵人教育認證課程，包括現場和線上課程。如需更多信息，可上網：https://www.ncwildlife.org/。

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