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全美最快樂員工 喬州排名墊底

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

根據人力資源軟體研究公司SelectSoftware的一項新報告指出，喬治亞州在全美各州最快樂員工榜單中排名墊底。

這項全國性調查根據2023年9月份的工資、辭職率、通勤時間、帶薪休假等因素對每個州進行了評估。

喬州在此榜單中名列最後，滿分100分中僅拿到29.62分。

研究人員表示，喬州的辭職率高達3.6%，是所有州中最高的，該州的整體幸福感排名也很差，而且平均通勤時間也十分長，達到28.7分鐘。

排名倒數第二為德州的30.36分，該州每年平均有533起工傷致死案件，其每周平均工時達到43.6小時，為全美第二長，僅次於路易斯安納州。

佛州以30.46分排名倒數第三。其平均時薪僅有18元，且該州缺乏有薪休假(PTO laws)的法律規範，也拉低了整體員工滿意度。

另外入榜倒數十位的東南各州還包括了南卡(倒數第五位)，及阿拉巴馬州(倒數第六位)。

「這些結果表明，無論是由於州法律、通勤時間還是工資，工作地點對於員工對工作的感受都有相當大的影響。此報告強化了雇主應創造讓員工找到真正滿足感並能夠茁壯成長的環境的重要性，」人力資源專家兼SelectSoftware創辦人Phil Strazzulla寫道。

該榜單顯示，阿拉斯加州位居全美員工最快樂的州榜首。該州每周平均工時僅有31.1小時，平均年薪為5萬2000元，而整體工作滿意度分數達到69.96分。

全美員工快樂程度排名位居第二、三名的是羅德島州和北達科他州。

完整排名可查看：https://shorturl.at/ceUX0。

喬州 阿拉斯加州 阿拉巴馬州

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