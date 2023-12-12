亞特蘭大機場 連2年登北美最佳機場

亞特蘭大機場連續第二年被《商旅》雜誌(Business Traveler)評為「北美最佳」機場。(機場網站)

哈茲菲爾德-傑克遜亞特蘭大 國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)獲得2023年商務旅客獎(Business Traveler Award)的「北美最佳機場」，這是該機場連續第二年獲得該獎項。

此獎項旨在表彰航空業(包括航空公司、機場、酒店和旅遊服務)的傑出成就。

該獎項提名由一組精選的航空專家、酒店業領導者和編輯提出。然後名單將提交給《商旅》雜誌(Business Traveler)的讀者，由他們投票 決定獲獎者。

亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens)對該機場的成就表示自豪，他表示，儘管亞城機場因其世界一流服務繼續獲得認可，但仍在不斷努力改善營運和乘客體驗。他強調了該機場最近的舉措，包括開設一個新的最先進的消防站、增加停車場和現代化大廳，所有這些都是為了確保該機場仍然是美東南地區的主要經濟引擎。

機場總經理Balram Bheodari強調了其作為全球門戶的作用，他表示，亞城機場不僅僅是一個中轉站，更是通往世界的門戶。《商旅》雜誌的認可反映了亞城機場對卓越的追求及其在交通領域的重要角色。

該機場近年耗資數十億元於其改善計畫ATLNext，用來增強乘客體驗、採用新技術並提高對於身障者的可及性。兩黨基礎設施法(Bipartisan Infrastructure Law)支持了其主要計畫，包括建造32號消防站、改善國內航廈內部、更新南北停車場，以及即將進行的工程計畫，例如機場內列車(Plane Train)的隧道擴建和D航廈拓寬工程。