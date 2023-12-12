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亞城除夕Peach Drop活動 今年停辦

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
亞特蘭大市長辦公室表示，今年除夕的跨年慶祝活動Peach Drop將停辦。(Atlanta's Peach Drop推特)
亞特蘭大市長辦公室表示，今年除夕的跨年慶祝活動Peach Drop將停辦。(Atlanta's Peach Drop推特)

亞特蘭大市長辦公室表示，今年12月31日當午夜鐘聲敲響時，亞特蘭大將看不到以往傳統的桃子降落配合倒數。

以往在除夕時分，重達800磅的桃子吊飾從138呎高的塔上緩緩落下，配合著新年倒數，吸引著喬州各地的人們到亞特蘭大參加Peach Drop活動慶祝跨年。

市長狄更斯(Andre Dickens)辦公室指出，今年舉辦其他活動需要資源，這是因此決定將不舉辦Peach Drop的原因之一。

市長發言人表示「今年本市投入了許多資源來慶祝嘻哈音樂50周年慶，以及其他為社區服務的活動。雖然Peach Drop在過去是個值得紀念的傳統，但自2017年以來，它就不再是每年固定舉辦的活動。我們明年將會重新評估是否舉辦。」

市長辦公室也強調了市長今年將文化事務預算增加了50萬，並啟動了首屆的Youth Pride Festival + Summit，以及許多其他活動和項目。

雖然沒有Peach Drop，亞城仍會有許多新年慶祝活動。亞特蘭大地下城(Underground Atlanta)通常是該市除夕慶祝活動的熱門場地，民眾也可在午夜前到市中心觀看免費煙火秀。

儘管今年除夕Peach Drop不會舉辦，但喬州仍有其他類似的傳統，民眾可以到麥克唐納(McDonough)看著天竺葵緩降(Geranium Drop)、塔拉普薩(Tallapoosa)看負鼠緩落(Possum Drop)倒數，或是到海倫(Helen)看雪絨花緩緩降落(Dropping of the Edelweiss)一同跨年。

亞特蘭大 喬州 預算

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