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喬州共和黨選區重畫法案 坎普簽署

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前在聯邦法官的最後期限前，簽署批准由共和黨繪製的新選區地圖，包括重畫的國會和州議會選區。

聯邦地區法官瓊斯(Steve Jones)稍早裁定喬州先前的選區非法削弱了非裔的投票權，違反了1965年的《投票權法》(Voting Rights Act)。此次重畫的選區保留了共和黨的多數席位。

這次重畫的地圖，旨在維護共和黨在聯邦眾議院代表團中9比5的多數席位，以及共和黨在州議會中的主導地位。

坎普並未對這三項重塑聯邦眾議院、州眾議會和州參議會選區的法案發表評論。此三法案上周在州議會上以黨派路線投票獲得通過。

根據瓊斯法官10月的裁決發現，兩年前畫分的喬州選區未能為非裔選民提供足夠機會。他稱，自2010年以來，該州非裔人口激增，白人人數卻在下降。在喬州，非裔選民絕大多數支持民主黨，而白人選民通常支持共和黨。

瓊斯下令增加幾個非裔占多數的選區：包括聯邦眾議院增加一個，州眾議會增加五個，州參議會增加兩個。

共和黨立法者表示，他們遵守了瓊斯對新非裔占多數選區的要求，但民主黨人則駁斥此說法。

現在，瓊斯必須在20日聯邦法院舉行聽證會後決定該州立法者是否遵守了其要求。

如果瓊斯裁定喬州共和黨選區重畫仍繼續歧視非裔選民，他可任命選區製作專家再次重畫。第十一巡迴上訴法院(The 11th U.S. Circuit Court of Appeals)和聯邦最高法院可能最終會對此案做出裁決。

喬州選舉官員表示，選區必須在明年1月份時敲定，以為該年選舉做準備。

共和黨 非裔 喬州

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