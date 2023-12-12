美國足協訓練中心 落腳喬州費郡

美國足球 協會(U.S. Soccer Federation)將選擇喬治亞州費耶特郡(Fayette)建造其國家訓練中心，對該區的投資 預計超過2億元。

這個占地200畝的設施位於Trilith。Chick-fil-A的董事長凱西(Dan Cathy)正將這個耗資數十億元的開發項目打造成全球體育和電影拍攝地。

該交易匯集了亞城一些最大的企業和慈善領袖。美國足協主席科恩(Cindy Cone)表示，與這些人的合作促成了此項決定。

亞特蘭大 聯足球俱樂部(Atlanta United FC)老闆布蘭克(Arthur Blank)捐贈了5000萬元吸引美國足協來到亞城，擊敗了北卡凱瑞(Cary)。可口可樂在世界各地投資職業足球，也是該培訓中心的創始贊助商。

據喬州州長坎普(Brian Kemp)辦公室稱，該項目將耗資2.28億元。

「它確實擴展了我們對Trilith的定義，不僅僅是娛樂，」凱西向《亞特蘭大商業紀事報》(Atlanta Business Chronicle)表示。「我們認為建立一個主要的體育園區，將為亞城都會區，特別是費耶特郡提供更多機會。」

根據財產紀錄，該培訓中心的場地於3月以近690萬元的價格賣給了Bay Point Media的一家附屬公司，該公司是Trilith Studios的投資者。美國足協計畫於明年完成此筆土地交易。

該項目預計將於2024年春季破土動工。美國足協希望在2026年國際足總男子世界盃(FIFA Men's World Cup)前完成該項目，屆時亞特蘭大將成為主辦城市。

目前Trilith已擁有一個電影園區，與住宅區、商店、餐廳交織在一起，並很快就會有一家新酒店。Trilith占地約1000畝，其部分靈感來自迪士尼世界度假區(Walt Disney World Resort)附近的總體規畫社區Celebration。