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豐田第九全新世代Camry上市2025年起北美最新Camry 找Atlanta Toyota找華裔經紀

亞特蘭大訊
大改款Toyota Camry。(取材自Toyota)
大改款Toyota Camry。(取材自Toyota)

豐田汽車Toyota最新發表美規第九款全新的Camry，配備最新的油電混合動力系統。而且未來這款全美國最暢銷的轎車，新設計的2025年Camry將只提供汽油引擎與電動馬達結合的油電混合款式，堪稱豐田汽車在美國力推油電車的最大膽嘗試。想要試試最新款的Camry，即刻Atlanta Toyota車行華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)聯絡。

據財經新聞網站CNN Business報導，Camry將與迷你廂型車Sienna、多功能車（SUV）Venza、全尺寸SUV Sequoia等豐田其他車款一樣，只提供油電混合版。當然，還有豐田的Prius，該車型最近重新改款，日前被「汽車趨勢」（Motor Trend）雜誌評選為「年度風雲車」。

Camry將只生產油電混合車的決定顯示，這項技術已普遍被採用。混合動力技術曾經只是少數車款的新奇發明，且大多在油價飆漲時才引起人們的興趣，但現在它已成為主流。因此一向作風保守的豐田也認為，喜愛這款主流轎車的客戶已經能接受油電混合車了。

讓Camry成為純油電混合車，是豐田邁出的一大步。在過去的22年裡，Camry一直是美國卡車或SUV之外最暢銷的轎車；與Prius一樣，它也是豐田品牌代表車款。

自2007年以來，Camry一直同時生產油電混合版，但改款的2025年新車，混合動力版將不再是選項之一、而是唯一。

據豐田表示，2025年式Camry採用2.5 L汽油引擎，搭配電子式傳統系統，為前輪以及四輪（AWD）兩種版本提供更多動力。

新款Camry與豐田其他多數油電混合車一樣，不像電動車需要充電。它的四缸汽油引擎除了驅動汽車外，還將為電池充電，為兩個電動馬達提供動力。這套油電混合動力系統的總功率在前輪驅動車款中可達225馬力，在四輪驅動車款中可達232馬力，與其他油電混合車一樣，當引擎輸出動力超過駕駛實際需求時，多餘動力將為電池充電，提供最有效率的動能運用。

豐田表示，複合動力系統和新型電子式AWD系統能夠提供232匹馬力，比即將停產機械式AWD系統的Camry高出近15%。

如果想要購買值得信賴的豐田汽車，Atlanta Toyota豐田車行是一個不錯的選擇。該車行位於喬治亞州亞特蘭大東北部華人聚居的Duluth區，靠近I-85公路的104或103出口。地址是2345 Pleasant Hill Rd., Duluth, GA 30096，附近有大中華超市。該車行的華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)具有多年的汽車銷售經驗，能說英語、國語、粵語等多種語言，深受華裔消費者的喜愛。他以優秀的業績和良好的售後服務屢獲豐田的表揚。

如果你想了解更多信息，可以聯繫鄒德斌，他的手機號碼是678-681-4247，或直接撥打Atlanta Toyota車行直線電話：678-268-6373。也可以透過他們的網站www.atlantatoyota.com獲得更多詳細資訊。

Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth。(取自Toy...
Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth。(取自Toyota網站)

豐田 Toyota 華裔

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